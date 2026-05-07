穿PRADA的惡魔2｜暗藏彩蛋驚喜度爆燈 上映一周香港票房破1200萬

20年前，《穿PRADA的惡魔》（The Devil Wears Prada）講一個普通女孩誤闖時尚權力世界的故事；20年後，《穿PRADA的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）卻變成一場關於時代淘汰、職場文化改變，以及mean爆波士裴美蘭（Miranda Priestly）如何面對新世界的續篇。

《穿PRADA的惡魔2》於4月29日在香港搶先開畫，上映至今一星期，累積票房已衝破1200萬港元。電影表面上充滿情懷與重聚，但其實由開場第一幕開始，已經暗藏大量對照與呼應首集的劇情與場面。由服裝、場景、對白，到角色關係的變化，幾乎每一場戲都在重新回應2006年的《穿PRADA的惡魔》。

《穿PRADA的惡魔2》開場的第一幕，就是由安妮夏菲維（Anne Hathaway）飾演的沙安蒂（Andrea Sachs）對鏡擦牙大特寫。這組鏡頭是直接參照了第一集的鏡頭，不過當中也有進化，第一集沙安蒂是用普通牙刷，而新一集她已經改用電動牙刷，既代表了時代改變，也是科技進步的表現。