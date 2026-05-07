穿PRADA的惡魔2｜暗藏彩蛋驚喜度爆燈 上映一周香港票房破1200萬

20年前，《穿PRADA的惡魔》（The Devil Wears Prada）講一個普通女孩誤闖時尚權力世界的故事；20年後，《穿PRADA的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）卻變成一場關於時代淘汰、職場文化改變，以及mean爆波士裴美蘭（Miranda Priestly）如何面對新世界的續篇。
《穿PRADA的惡魔2》於4月29日在香港搶先開畫，上映至今一星期，累積票房已衝破1200萬港元。電影表面上充滿情懷與重聚，但其實由開場第一幕開始，已經暗藏大量對照與呼應首集的劇情與場面。由服裝、場景、對白，到角色關係的變化，幾乎每一場戲都在重新回應2006年的《穿PRADA的惡魔》。
《穿PRADA的惡魔2》開場的第一幕，就是由安妮夏菲維（Anne Hathaway）飾演的沙安蒂（Andrea Sachs）對鏡擦牙大特寫。這組鏡頭是直接參照了第一集的鏡頭，不過當中也有進化，第一集沙安蒂是用普通牙刷，而新一集她已經改用電動牙刷，既代表了時代改變，也是科技進步的表現。
沙安蒂在第二集開場的片段，在正前往傳媒人頒獎禮的會場，中間她有經過一個公園，在一個攤檔中，店主正拿住兩條藍色腰帶向顧客做介紹。這個場面是致敬第一集梅麗史翠普（Meryl Streep）飾演的裴美蘭（Miranda Priestly），與編輯研究衣飾配搭時，編輯拿兩條腰帶表示難以挑選的劇情。沙安蒂第二天上班時，見到裴美蘭的第二助理Charlie，Charlie稱這份工「A million girls would kill for this job」，沙安蒂即說聽過這句話。這句對白其實是沙安蒂在第一集時去見工，艾美莉跟她講的對白，更對沙安蒂不知道裴美蘭是誰而感到極震驚。
另外，電影最後見到沙安蒂回到《Runway》繼續工作，她從噴水池行回Office，這場戲是回應第一集時沙安蒂在巴黎放棄了《Runway》的工作時，將手機掉入噴水池的劇情。到最後穿着一件天藍色的毛衣背心，正是從第一集那件毛衣改裝而成，而她走到裴美蘭交稿後，等了一下，裴美蘭問她還有其他事嗎，對她那件毛衣已沒有意見，正為電影劃上一個最完美的句號。