吳若希夜蒲手多多撩仔 認主動搭訕：酒精壓制唔到我｜獨家

現年33歲的吳若希（Jinny）入行16年，2017年與圈外人何兆鴻（Alex）拉埋天窗即火速造人，三年抱兩，夫妻育有一子一女，可是兩人婚姻卻一直受到外界關注。

老公已 見慣不怪

近日《am730》收到一條影片，見到吳若希在電梯內主動向一名年輕男子搭訕，其夫Alex當時亦在身邊，Jinny更一度出手搭住男方膊頭，當電梯落到地面樓層，Alex似乎睇唔過眼，Jinny被丈夫急急拖走。

對於當住老公撩仔，吳若希回覆記者時直認不諱，並表示：「當晚係同老公，同埋朋友去夜店消遣，作為一個E人，嗰種鍾意搭訕撩人吹水嘅性格，連酒精都壓制唔到我，我先生同埋身邊嘅朋友都已經好習慣㗎啦！」Jinny曾在訪問中坦言對何生的信任基本上是百分之二百，認為找到適合的相處模式便可以維繫夫妻感情。