吳若希夜蒲手多多撩仔 認主動搭訕：酒精壓制唔到我｜獨家

現年33歲的吳若希（Jinny）入行16年，2017年與圈外人何兆鴻（Alex）拉埋天窗即火速造人，三年抱兩，夫妻育有一子一女，可是兩人婚姻卻一直受到外界關注。
老公已見慣不怪
近日《am730》收到一條影片，見到吳若希在電梯內主動向一名年輕男子搭訕，其夫Alex當時亦在身邊，Jinny更一度出手搭住男方膊頭，當電梯落到地面樓層，Alex似乎睇唔過眼，Jinny被丈夫急急拖走。
對於當住老公撩仔，吳若希回覆記者時直認不諱，並表示：「當晚係同老公，同埋朋友去夜店消遣，作為一個E人，嗰種鍾意搭訕撩人吹水嘅性格，連酒精都壓制唔到我，我先生同埋身邊嘅朋友都已經好習慣㗎啦！」Jinny曾在訪問中坦言對何生的信任基本上是百分之二百，認為找到適合的相處模式便可以維繫夫妻感情。
被批婚姻有危機
日前，Jinny應邀為玄學節目《師傅點算》擔任嘉賓，接受三位中西玄學大師指點，她自問並不迷信，但當聽到大師們批她有旺夫命，立即欣然接受！吳若希年初已被批婚姻出現危機，老公隨時出軌，吳若希則淡定說：「我嘅預防方法就係『放養』，因為我覺得兩公婆之間嘅關係係互相尊重，同埋俾空間對方。」面對排山倒海的「婚變」預言，Jinny坦言「未驚過」，更自爆跟老公的八字完全唔夾，夫妻宮偏弱，好大機會有兩段婚姻，不過兩人選擇以衝撞模式面對問題，將所有矛盾轉化成「相愛相殺」的相處之道。