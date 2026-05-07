關智斌疑未拉褲鏈 報名參加HYROX又要搞錯女子組瘀事多籮籮

關智斌(Kenny)早前在《25+英皇群星演唱會》與Twins表演令人掀起不少回憶。Kenny雖然兩晚都未有除衫，但一對麒麟臂加埋跟阿嬌貼晒身，已經令不少觀眾看到熱血沸騰。完騷之後，Kenny原本要轉戰另一個舞台，與楊天宇(Angus)參與5月8日至10日在香港舉行的HYROX賽事，不過卻爆出擺烏龍事件，他上載截圖說︰「當我仲瞓喺張床，沉醉緊喺做show嘅氣氛，點知我啲friend打嚟話我報錯名！報咗女子組！ #呢件事好關智斌 」

除此以外，更有網民發現一條有Kenny、阿Sa蔡卓妍及容祖兒在後台的影片，阿Sa及Kenny戥祖兒完成演出高興，同時又心痛她非常瘦，Kenny及阿Sa即謂在後台食了不少薯片。祖兒就扯高Kenny的衣服，表示自己也羨慕他的腹肌，但Kenny就疑似未拉褲鏈，有網民留言tag了他的帳號謂︰「Kenny哥哥你忘記拉褲鏈了」並笑言「呢件事好關智斌！」

Kenny大頭蝦已非首次，最經典莫過於他去年買了五月天的門票，但卻搞錯日子，提早兩日到場，甚至搞錯時間，誤以為是晚上7時35分開場，一直在場館外盲舂舂搵路入，直至去到門口時，方知自己搞錯日子及時間。其後他又發現自己買飛睇騷的日子撞正母親節，要陪阿媽食飯，又只好將睇騷的日子延多兩日，沒料到竟是遲到收場，就連他本人也承認自己是「6+1」。