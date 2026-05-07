馮穎琪入行30年回望成長歷程 動用母親珍藏服飾打造感官藝術

馮穎琪假西九文化區自由空間大盒舉行《覺色 MYCOREALITY LIVE 2026》。

馮穎琪（Vicky Fung）日前假西九文化區自由空間大盒舉行《覺色 MYCOREALITY LIVE 2026》，歷時一年籌備的個人音樂會將多年創作的曲詞作品重新編曲，並以自己的歌曲貫穿整個演出，打造一場以「覺知」與「真我重塑」為主題的感官藝術體驗。 入行30年的Vicky，撇開創作人、音樂監製、經理人與策展人等不同的角色，重新以一位表演者的身份站上舞台，創作一場真正屬於自己、完全表達自己的音樂會。而多位圈中好友及合作歌手單位亦特意到場支持，包括林一峰、PER SE、林智樂、陳健安、王嘉儀、湯駿業等。

音樂會以舞台演出揭開序幕，Vicky的舞台造型亦充滿心思，全數服飾與舞台裝置均由藝術總監兼時裝設計師黃琪（Kay）精心策劃，採用upcycle（升級再造）理念，Vicky笑言是「全宇宙唯一的大會指定服裝」；由Vicky媽媽贊助充滿復古韻味的珍貴服飾，她指歌衫全是母親的珍藏：「大家見到入面件金色衫、粉紅色裙同埋銀色細節，全部都係我媽咪嘅vintage。阿Kay幫我精挑細選，然後改造，希望突出一個理念：我哋唔係成日都要用新嘢，舊嘅嘢隨着時間累積，反而更見價值。正如我哋人一樣，只要識得重塑自己，永遠都有價值。」

六人演出不同階段 音樂會中，Vicky精心編排四大篇章，以不同的作品來描繪其自我探索的歷程，當中包括其過往的作品《在錯誤的宇宙尋找愛》、《如果世外見》、《溝渠暢泳》、《吃鯨魚的人》、《雌雄同體》、《麻煩你》、《隨時隨地》、《我們什麼都不是》及自己的歌曲《彳亍》、《來回》、《此方之勺》等作品，將她近年對人生選擇、關係與覺知的思考一一呈現，中段更加入大提琴演繹獨唱版的《銀髮白》讓觀眾留下深刻印象。 其中，演繹《我一伸手抱住我》時成為全晚重要焦點，Vicky邀來六位演出者分別演繹不同階段的自己，其中包括歌手葉中月（Robynn）及劇集《足球女將2》螢花女子足球隊前鋒Ocean，六人以角色投射方式帶出整個演出的中心主題，從不同面向回望自我、擁抱自我，透過舞台氛圍呈現內在成長。

Vicky演出後真誠剖白 演出過後，Vicky分享道：「這個演出從一年前訂場開始構思，團隊陪伴我將想像化為現實，令我完成了一場最貼近內心的作品。」她又感性表示：「我好想成為我心目中的藝術家，我會繼續行呢條路。這場show不止是歌曲的串連，而是呈現一個我會繼續創作下去的故事。」Vicky是次演出讓自己重新整理對「角色」與「真我」的理解：「其實呢個世界而家係你唔會分得出乜嘢係真同假，唯一知道你自己係真定係假嘅時候，只有你自己。所以我好想喺呢個時刻，做返真正嘅自己。」Vicky希望自己不只被視為一位創作人，而是一位可以以表演呈現作品的藝術家，並會繼續一步一步活出這個目標。

以《世外》寄語觀眾 音樂會尾聲，Vicky 特別感謝陪她一路走來的音樂團隊，並以動畫《世外》作結，向觀眾分享感性體悟：「如果有睇過《世外》嘅話，你哋會認識小鬼同小妹。我相信每個人生命裏邊都會有屬於自己嘅『小鬼』，可能係一位義無反顧幫自己嘅人；亦會有『小妹』，一個值得自己全力去守護嘅人。希望你哋遇到屬於自己嘅小鬼同小妹，都可以繼續帶住呢份能量前行。」最後，她以英文原裝版本演唱《Until We Meet Again》，為整晚畫下動人句號。 除了舞台呈現，Vicky亦強調《覺色》是一個恆久的藝術企劃，是次亦推出了黑膠碟，這不僅是音樂載體，更是她與藝術家共同創作的視覺藝術，她認為音樂應具備更長久的生命力，成為陪伴聽眾走過生活的藝術品。同時，亦即場公佈於11月1日舉行「此方之勺」盲盒式約會體驗 ，與會場中50位朋友共同延續這場關於「創造現實」的對話，在未來的相聚中探索更多對自己的認知。