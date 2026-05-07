李司棋左耳聽力只剩一成多 盼鼎爺一家關係會緩和

李司棋今日到紅磡出席「易賞錢」活動，她透露因為超市要夜晚才可以開放拍攝，所以拍了一個通宵，成個過程都很順利及好玩。她笑謂當時以為自己頂唔順，但最後也拍到朝早6點幾，加埋在超市購物才離開。她表示暫時沒有戲癮，登台活動也不考慮，私下唱卡拉ok會考慮。 提到她的聽力減弱，她說︰「我左耳得返1X%，右耳就好精靈，但如果高樓底，好多人講嘢，我就聽唔到。」她稱曾試過4個助聽器，沒必要都不會戴，因為助聽器的電流問題，有時會令到她不適，「佢會砰一聲，令我個心跳一下，係地震咁！」

鼎爺一家曾經很融洽 司棋姐曾跟施明在《真情》中合作，她表示有留意相關報道，對於鼎爺一家鬧不和，她嘆了一口氣，坦言沒想過會這樣，「或者我哋報導少啲啦，慢慢件事就冇咁僵。越講得多，可能佢哋之間個關係反而會仲僵住。人心肉做嘅，互相感動下，大家對大家好，係可以解決到嘅。」 她稱以往鼎爺一家相處融洽，曾到訪鼎爺屋企，還記得當時泳漢及泳豪只得3歲，「見佢哋屋企好好。」她坦言已經有一段時間沒見施明，「《真情》時佢係演阿嫂，樓南光同佢係一pair，之後講佢哋移民去美國，我記得佢係嗰段時間去美國，之後就冇再見過佢。」

施明係好傳統女仔 對於外間指施明是鬼妹性格，司棋姐說︰「佢好中國女仔，佢唔係鬼妹仔性格，唔係話嘰喳周圍講嘢嗰種囉，佢係要講嘢有時候就講嘢囉。」她坦言自己也跟鼎爺很久沒見過面，但記得有一次出席活動時遇到他，曾跟他談及廚藝並表示自己有時間會到他的餐廳作客。 她稱有留意到鼎爺消瘦，當她問記者鼎爺何事消瘦，得知是胃炎之後，她說︰「我家姐都係胃炎，之後就唔食嘢，唔食嘢係唔好嘅。過瘦係頂唔住突然其來嘅病菌，一定要食嘢。」她表示跟鼎爺的合作不多，所以不會特別去關心他，現時大家應該給予他們時間。