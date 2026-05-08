哈利波特｜HBO Max宣布第2季劇集秋天開拍

節目統籌Francesca Gardiner表示，隨著製作時程的規劃調整，為了在聖誕節前完成第一季，並在秋天投入第二季製作，加入共同節目統籌將是維持製作推動力的關鍵，「從我們在《Succession》的首次合作開始，到近期合作的哈利波特，我一直都很享受與Jon共事。不只是因為我非常欣賞他的寫作才華，他也同時是一名傑出的合作夥伴和非常可愛的人。我們非常幸運與他共同合作」。

劇集版《哈利波特神秘的魔法石》（Harry Potter and the Philosopher’s Stone）將於今年聖誕節首播，HBO Max官方宣布第2季預計於今年秋天開拍，料改編自《哈利波特：消失的密室》（Harry Potter and the Chamber of Secrets）。第一季編劇之一的Jon Brown，將在第二季晉升為共同節目統籌。

過往代表作品包括HBO《Succession》與《The Franchise》的Jon Brown則表示，他很期待以共同節目統籌身分與Gardiner合作，並感謝Francesca和HBO的信任，讓他能繼續這段非凡的旅程，更幽默的說「看來不論年紀，收到霍格華茲的入學通知信都不會覺得太遲」。

第一季由收到霍格華茲錄取通知信開始

第一季故事描述哈利波特在11歲生日那天收到霍格華茲的錄取通知信，為他打開一個充滿樂趣、友誼與魔法的神祕世界，但伴隨而來的是巨大風險，哈利被迫面對來自過去的危險敵人。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章