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娛樂
出版：2026-May-07 22:18
更新：2026-May-07 22:18

填詞人因葵離世終年60歲 太極樂隊周啟生出PO公布死訊

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因葵離世的消息早於下午4時半傳出。

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著名填詞人因葵離世，終年60歲。關注Beyond及太極樂隊的歌迷專頁於今日下午4時半出了一個PO寫道︰「由細到大聽你的歌長大，你的歌詞讓我翻爛本字典，我的思想有一部份由你打造。永遠懷念您」其後該專頁亦有轉載前 Vagabond 主音石嘉欣 Karen Shek的黑色圖片，但當時未有提及因葵離世。

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太極樂隊與周啟生先後出po透露因葵死訊，太極寫道︰「收到消息後，我哋每一個心裏面真係好難受。咁多年嚟，你唔單止係我哋太極最重要嘅作詞人，更加係同我哋一齊成長、一齊癲嘅好兄弟。你用文字賦予咗我哋音樂靈魂，多謝你為我哋寫咗咁多經典，你先走一步，我哋會繼續唱落去，將你嘅才華永遠留喺舞台上面。兄弟，一路好走。喺天堂同Gary Tong 夾住band先，我哋喺下面繼續聽你哋嘅音樂。永遠懷念你。 」周啟生則寫道︰「因葵老弟，往生極樂！但願你在歸家嘅路上一切平安。」

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因葵本名是陸謙遊，本身是一名混血兒，其外祖父曾擔任浸信會牧師，是廣州培正中學的創辦人之一。他與太極樂隊成員雷有暉為中四至中五年級的同班同學，第一首作品《紅色跑車》，更是太極的代表作，他為鄭秀文填寫的《插曲》獲頒1999年度十大勁歌金曲頒獎典禮「金曲金獎」。

因葵代表作︰

鄭秀文《插曲》

太極《紅色跑車》

太極《 Crystal》

張學友《只願一生愛一人》

陳慧嫻《真情流露》

蔡立兒《絕戀》

吳婉芳《准我離開吧》

林憶蓮《怱怱》

周慧敏《借歪》

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陸家俊《龍珠二世》

關淑怡《Dela》

李克勤《回首》

鄒靜《我愛夏日長》

古巨基《愛的解釋》

黃伊汶《戒男》

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