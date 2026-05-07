因葵離世｜太極御用填詞人包辦謝霆鋒多首歌曲 去年分享創作過程最重要上身

著名填詞人因葵離世，享年60歲。因葵生前是太極御用填詞人，包辦太極多首作品，著名作品包括有︰太極的《紅色跑車》、鄭秀文的《插曲》、周慧敏《借歪》、鄭少秋的《香港料理》等等，謝霆鋒不少作品也是出自因葵之手，如《改造人》、《心底話》、《跨過世界的人》、《不是定理》。近年因葵填詞數量大幅減少，反而多了參與網台談神論鬼的節目，他亦會keep住健身，去年初的照片見到他的手臂仍然結賓。

因葵原名陸謙遊，他曾在訪問中表示「因就是因，葵就是果，點解係個葵呢？自己是夏天人(夏天出世)，永遠有太陽出就最好，自己陰氣重，我要吸收下呢啲，個人會正面啲。」他自言是靈異體質，太極成名作《紅色跑車》是他小時住在北角猛鬼大廈，從女鬼靈感創作而成的。 因葵去年接受訪問表示自己一直是活在自己世界，自己很需要自由，很怕被別人干涉。他稱跟一位歌手合作，會先了解這位歌手，像是甚麼星座。他說︰「只要合作過第一次，我個腦就會有呢個歌手嘅file。我會因應第一首，之後會推敲落去第二、第三首歌，如果要咩心路歷程就之後先算。我唔會問人任何嘢，我係幾自把自為，我係好貪玩，我會試下寫一份睇下佢過唔過到先。」