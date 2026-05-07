因葵離世｜太極御用填詞人包辦謝霆鋒多首歌曲 去年分享創作過程最重要上身

著名填詞人因葵離世，享年60歲。因葵生前是太極御用填詞人，包辦太極多首作品，著名作品包括有︰太極的《紅色跑車》、鄭秀文的《插曲》、周慧敏《借歪》、鄭少秋的《香港料理》等等，謝霆鋒不少作品也是出自因葵之手，如《改造人》、《心底話》、《跨過世界的人》、《不是定理》。近年因葵填詞數量大幅減少，反而多了參與網台談神論鬼的節目，他亦會keep住健身，去年初的照片見到他的手臂仍然結賓。
因葵原名陸謙遊，他曾在訪問中表示「因就是因，葵就是果，點解係個葵呢？自己是夏天人(夏天出世)，永遠有太陽出就最好，自己陰氣重，我要吸收下呢啲，個人會正面啲。」他自言是靈異體質，太極成名作《紅色跑車》是他小時住在北角猛鬼大廈，從女鬼靈感創作而成的。
因葵去年接受訪問表示自己一直是活在自己世界，自己很需要自由，很怕被別人干涉。他稱跟一位歌手合作，會先了解這位歌手，像是甚麼星座。他說︰「只要合作過第一次，我個腦就會有呢個歌手嘅file。我會因應第一首，之後會推敲落去第二、第三首歌，如果要咩心路歷程就之後先算。我唔會問人任何嘢，我係幾自把自為，我係好貪玩，我會試下寫一份睇下佢過唔過到先。」
他坦言︰「我有時啲詞係好過份，我鍾意挑戰底線。」而自己填詞必須「上身」，從不會用時間去規限自己，像《過度活躍貓》，他必須要覺得是隻貓才寫得出來，他坦言有些詞填得未夠好是因為自己未「上身」。他談到為雷有輝製作的《二十才前》近年最滿意的作品，他說︰「我同雷有輝講你唔好催我，你俾時間我，當時安心出行，我日日閉關，一有就即刻有！經歷呢一次之後，我覺得只要對方肯俾時間我，我係可以做到令你滿意嘅嘢！」
今年3月，因葵曾托無綫節目《一周星星》的主持人問太極樂隊何時推出新專輯，當時他的老友雷有輝表示希望先創作多幾首新歌，再把以往發表過的單曲一併整理，收錄於新碟中推出。