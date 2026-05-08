光希來港最愛做兩件事 行公園打邊爐最like酸辣湯底

光希日前應日本殿堂級尊貴護膚品牌之邀來港拍攝，拍攝當日，香港突發暴雨加雷鳴，令外景拍攝一度受阻。然而，光希完全沒有受突發情況所影響，仍然保持專業的精神進行拍攝。她憶述：「在等待雨停的時候，我用電話拍下微雨的風景，覺得很浪漫！最終，等到夜晚天氣漸佳，順利在維多利亞港畔完成了所有拍攝。」鏡頭背後的光希更顯隨和，毫無架子地與工作人員俏皮互動，她又不時以廣東話向團隊道謝，「唔該晒」、「好靚呀」。

談到今次合作契機，她說：「非常榮幸能夠參與品牌的宣傳企劃。品牌追求極緻、不斷進步的理念，正是我在演藝路上對自己的要求——全心傾注於每一次的演出，讓每一個角色、每一個面向的自己，都能折射出最純粹、最動人的奢燦光彩。」