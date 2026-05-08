倪晨曦為缺陷小童達成夢想 碌盡友誼卡搵圈中人幫手

倪晨曦(Elva)昨日(7日)以代言人身份出席美容產品活動，分享作為三子之母及職業女性的美麗哲學。Elva 坦言，在兼顧事業與家庭的忙碌生活中，肌膚管理尤其重要：「我覺得一切講求自律與生活習慣，選擇比較清淡與健康的食物，加上要勤力護膚、保養自己，香港生活節奏快，大家會追求安全而快捷見效的美容產品，變靚過程中亦可以繼續工作與照顧家人。」

Elva笑言，要照顧三個仔仔，的確是瘦身的最佳良方，但無論多忙都好，她都堅持一定要有自己的時間，時刻保持最佳狀態。「小朋友上學之後，儘管只有短短半小時或一小時，可能出街散散步，或者去做個facial，令自己有個抖氣的空間，也不要因為做了母親，就忘記以前最美的狀態。」母親節即將來臨，Elva表示老師有提醒小朋友，並已為仔仔暗中準備一份大禮，雖然沒有驚喜，但誠意十足，Elva搞笑說：「老師替他們錄了一首歌送給我，我問懂得唱嗎？他們叫我去搜尋這首歌的原唱版本，先聽為快，到母親節自然會收到他們所唱的歌，我都好期待！」

近年Elva變身KOL經營自家頻道做得有聲有色，除了將飛往歐洲拍攝有關美容的影片，她正在進行一個極富意義的企劃，就是替十位身體有缺陷的小朋友達成夢想，Elva說：「其中一個患有心漏症的小朋友行動不便，她的最大夢想是坐飛機，我便替她安排飛往三亞玩了兩天，全程由醫生陪伴，看得出她真的十分開心；另一位女生很愛漂亮的衣服，最渴望穿上婚紗，我找了一個地方，讓她與媽咪一起拍照，好像是母親嫁女的感覺，我還替她親手化妝，感覺相當溫暖。」