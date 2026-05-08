魔音女團｜倪嘉雯盧映彤齊遭勒令減肥 鄧凱文日夜苦練搞喊宋宛穎

由蕭正楠主持的TVB綜藝真人騷《魔音女團》，16位練習生經過分組、地獄式特訓、初舞台表演後，迎來「團隊考試日」。四組準女團經過密集式的唱歌及跳舞訓練後，再經由不同著名設計師的精心改造，以貼題又耳目一新的全新造型獻唱指定團歌。

A組隊名為「Double S」、口號是「我哋原地出道」，隊長是「性感擔當」宋宛穎（Sabrina），成員則分別是「氣氛擔當」鄧凱文（Eris)、「甜美擔當」倪嘉雯（Carmen）及「可愛擔當」盧映彤（Skylar）。「Double S」獻唱的曲目是《綠野仙蹤》，為了配合歌曲風格、突顯四位成員可愛又青春的特質，團隊服裝指導、首屆《剪裁魔法師》冠軍得主KEV YIU為四人安排了以「心靈野餐」系列為主題的造型服，以薄牛仔布料打造帶點晚裝感的造型，少女得來不失隆重。