魔音女團｜倪嘉雯盧映彤齊遭勒令減肥 鄧凱文日夜苦練搞喊宋宛穎

由蕭正楠主持的TVB綜藝真人騷《魔音女團》，16位練習生經過分組、地獄式特訓、初舞台表演後，迎來「團隊考試日」。四組準女團經過密集式的唱歌及跳舞訓練後，再經由不同著名設計師的精心改造，以貼題又耳目一新的全新造型獻唱指定團歌。
A組隊名為「Double S」、口號是「我哋原地出道」，隊長是「性感擔當」宋宛穎（Sabrina），成員則分別是「氣氛擔當」鄧凱文（Eris)、「甜美擔當」倪嘉雯（Carmen）及「可愛擔當」盧映彤（Skylar）。「Double S」獻唱的曲目是《綠野仙蹤》，為了配合歌曲風格、突顯四位成員可愛又青春的特質，團隊服裝指導、首屆《剪裁魔法師》冠軍得主KEV YIU為四人安排了以「心靈野餐」系列為主題的造型服，以薄牛仔布料打造帶點晚裝感的造型，少女得來不失隆重。
由於Eris在上一輪「Memory Challenge」表現近乎包尾，集訓焦點自然落在她身上，為了不成為老鼠屎，Eris突破極限日夜苦練，誠意令隊員大為感動，隊長Sabrina接受製作組訪問時，還數度被Eris的世界級努力感動至眼泛淚光：「畀我再揀一次，我都會揀你！」
Eris在昨日播出的一集是是被投選為「魔音之最」的Eris，走音竟走到班主任陳奐仁（Hanjin）「發火」兼「掟嘢」，相當爆笑。至於Carmen則遭Hanjin勒令要減掉3-4%脂肪率，令她大感意外。要求極高的Hanjin，為幫Skylar去掉包包面，更建議她在表演前將卡路里攝取cut至800大卡一天。此外，A組另一危機竟是隊長本身，而她的致命弱點正正是「可愛」，Sabrina受訪直認擔心累街坊：「你三個好似好Cute cute，但係我自己Cute 唔起嗰隻，會唔會累咗你哋呢？」