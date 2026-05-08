魔音女團｜倪樂琳曾嫌棄隊友 邢慧敏俞可程王汛文前後判若兩人勁驚艷

由蕭正楠主持的TVB綜藝真人騷《魔音女團》， 16位練習生經過分組、地獄式特訓、初舞台表演後，迎來「團隊考試日」。四組準女團經過密集式的唱歌及跳舞訓練後，再經由不同著名設計師的精心改造，以貼題又耳目一新的全新造型獻唱指定團歌。

獻唱《你瘦夠了嗎？》的B組、團名為「Queen Bee」、口號為「享受舞台就係100分」，隊長為「全天候擔當」倪樂琳（Ellyn），成員有「衣架擔當」邢慧敏（Sharon）、「幼稚擔當」俞可程（Kanis）及「搞怪擔當」王汛文（Candice）。團隊時裝設計師 Jason Ying，為四人打造了煥然一新的野性造型，設計概念分別是「扯爛了的牛仔褲」著上身（俞可程、邢慧敏）及「活力Sports Bra」，型格得來又帶點冷艷，配以四人演唱風格，成件事勁Rock！由於造型有露腰設計，Sharon將其模特兒的美好身段展露無遺，成功搶Fo；至於化了濃妝後的Ellyn，感覺與平時判若兩人，舞台感十足。