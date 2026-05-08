李家鼎公開錄音揭大仔苛索真面目 李泳漢：吹呀 我仲有好多嘢玩！

鼎爺預料大仔會「反駁」否認，早已準備WhatsApp留言及電話錄音作證。錄音中，泳漢對父親的200萬定期存款何時到期瞭如指掌，咄咄逼人：「喂，你咁樣做人唔得喎！你有冇搞x錯，嗰日同你兜口兜面講點樣做，5萬蚊一個月，你話你定期8月開始，你有200萬點解俾唔到，又唔係一次過要你俾。我即日已經打咗俾Agent，認x咗張單，簽x咗喇喎！我點俾人呀咁樣！」李泳漢更強迫父親承擔其債務：「我唔係嗰日認咗張單，我使乜嗰日唔俾你走，坐低認咗條數去，make sure 你係認咗條數，點樣俾錢法。」

年老無力求減供養

當鼎爺告知大仔自己因年事已高不獲公司續約、收入銳減，難以繼續供養時，泳漢即時反面！鼎爺說：「公司今日決定咗，我冇得續約㗎啦，而家我幫你哋交租 ……你快啲搬返去……」泳漢毫不體諒反罵：「你繼續出屎橋啦！」並續謂：「我係要搬錢，我上個星期日同你講，我孭咗$48萬債，每個月還幾多？我搬走之後可以cut幾多錢？」

45 歲泳漢拒搵工

鼎爺苦勸大仔自力更生：「你快啲搵份嘢做啦，我支持唔到，我老啦！」泳漢卻大條道理，理直氣壯：「快啲搵份搵份，我高中畢業都冇，我幾多歲？45歲，出去做鎖售員都唔請。」鼎爺無奈反問：「你兩公婆都唔做嘢，點養你呢？」泳漢不但毫無悔意，更以手握九龍塘屋契作威脅，惡言相向：「而家屋契喺我手，我掟x咗去銀行（做按揭），你吹呀！我仲有好多嘢玩。」



而為免重蹈前妻施明晚年被大仔完全掌控的覆轍，鼎爺更宣布由幼子李泳豪代辦一切事務。對於大仔早前在解穢酒外扮孝子稱「唔想冇埋老竇，我覺得好lonely」，鼎爺如今公開錄音踢爆其真面目。