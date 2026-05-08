碧琪麗芙莉官司和解收場 「死侍」賴恩雷諾士陷婚姻危機殘爆現身

《花邊教主》（Gossip Girl）女星碧琪麗芙莉（Blake Lively）主演2024年上映愛情片《痛愛完成式》（It Ends with Us）鬧出官司，她與導演兼男主角Justin Baldoni既鬧不和，碧琪更控告男方性騷擾，可是消息曝光後，碧琪與Justin形象均大受損害，今次訴訟可算是兩敗俱傷，更影響碧琪與「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）長達14年婚姻。
出席MET Gala現笑顏
碧琪麗芙莉與Justin Baldoni合作《痛愛完成式》爆出不和消息，醜聞愈爆愈多，碧琪於2024年12月21日入稟控告Justin性騷擾和誹謗，不僅男方被告至身敗名裂，碧琪的藝人形象同樣大打折扣，有關她的不利指控亦傳過不斷，影響她與丈夫的恩愛感情。
有指碧琪為救婚姻，她與Justin Baldoni、Wayfarer Studios之間的法律爭議終於達成和解，碧琪同意撤回剩餘三項指控，Justin亦不需要支付賠償金，雙方避免在原定的5月18日出庭，碧琪麗芙莉日前再展笑容出席MET Gala盛會。日前，迪士尼Disney+在比華利山的Soho House舉行酒會宣傳多個串流節目，《死侍》（Deadpool）主角賴恩雷諾士也有到賀，49歲的賴恩近年盡心盡力拍自家劇《小球會大明星》(Welcome to Wrexham)，出席盛會當日，在鏡頭下的他明顯殘樣盡現，相信是受到老婆過去一年的官司影響。
消息指，碧琪訴訟案達成和解後，準備重過新生活；有美媒據報道指，她與丈夫賴恩希望可以遠離荷李活這是非之地，另覓地方重新開始，因為官司對二人帶來很大壓力及痛苦，二人打算逃離是非平靜生活。