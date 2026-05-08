碧琪麗芙莉官司和解收場 「死侍」賴恩雷諾士陷婚姻危機殘爆現身

出席MET Gala現笑顏

碧琪麗芙莉與Justin Baldoni合作《痛愛完成式》爆出不和消息，醜聞愈爆愈多，碧琪於2024年12月21日入稟控告Justin性騷擾和誹謗，不僅男方被告至身敗名裂，碧琪的藝人形象同樣大打折扣，有關她的不利指控亦傳過不斷，影響她與丈夫的恩愛感情。

有指碧琪為救婚姻，她與Justin Baldoni、Wayfarer Studios之間的法律爭議終於達成和解，碧琪同意撤回剩餘三項指控，Justin亦不需要支付賠償金，雙方避免在原定的5月18日出庭，碧琪麗芙莉日前再展笑容出席MET Gala盛會。日前，迪士尼Disney+在比華利山的Soho House舉行酒會宣傳多個串流節目，《死侍》（Deadpool）主角賴恩雷諾士也有到賀，49歲的賴恩近年盡心盡力拍自家劇《小球會大明星》(Welcome to Wrexham)，出席盛會當日，在鏡頭下的他明顯殘樣盡現，相信是受到老婆過去一年的官司影響。