寒戰1994｜解密四大經典場景 移師迪士尼酒店取景變身港督府

「港督府」原來是劇組巧妙運用不同場地拼湊而成。當中選址尖沙咀 1881 Heritage取景。

香港史上最賣座、兩集累積票房破億的警匪片《寒戰》系列，前傳《寒戰 1994》自 5月 1日開畫以來叫好叫座，票房節節上升！除了星光熠熠的頂級陣容與緊湊燒腦的權鬥劇情，戲中極度逼真、完美重現90年代香港風貌的場景，亦引發影迷熱烈討論，當中「啟德機場」的重現更成為網上熱話。電影今日特別釋出最新製作特輯「還原1994」，公開幕後團隊如何以極致的美學與匠心，帶領觀眾時光倒流，重返回歸前夕的時代漩渦。 要將1994年的香港原汁原味地搬上大銀幕，絕對是一項艱鉅挑戰。導演梁樂民坦言：「前傳我們有一個目標，就是帶大家回到 90年代。但香港真的變化太大，只要我們走出去室外的地方，接近沒可能即時擺機去拍。」為此，美術總監黃炳耀與服裝指導葉嘉茵帶領的頂尖幕後團隊，以近乎苛刻的標準重建當年的香港。導演感性地表示：「有些地方不見了，大家平時可能覺得沒甚麼所謂，但當我將它們還原，呈現於大銀幕時，觀眾就會驚歎：『哎吔，原來我好掛住呢個地方。』」

劉俊謙分享感受 特輯中精要地為觀眾解密了戲中四大重要場景的誕生過程，每一個細節都力求完美，先是 啟德機場； 這個已經消失的香港標誌，劇組選址於沙田偉華中心的住宅大堂進行改建！透過加建經典的黃色機場指示牌與佈景，成功將大堂化身為「離境大堂」。拍攝期間更有屋苑住客，碰巧拖著行李篋準備離家去旅行，跟周遭的機場佈景可謂毫無違和感。劉俊謙亦分享了置身其中的感受：「這裡有一種年代的觸感。那個年代給我的感覺是，無論是機場，還是周遭的事物，色調都會『pale（褪色）』一點。那時沒有智能手機，只有 old school的電話和 call機，人與人之間會有更多面對面聯絡的機會。我好懷念那種連結很深的感覺，今次這些場景給予了我這種觸感。」

港督府與富豪地盤 電影中，英方高層與富商流連交鋒的「港督府」，原來是劇組巧妙運用不同場地拼湊而成。除了選址尖沙咀1881 Heritage以展現同年代的濃厚殖民地色彩外；戲中一場於港督府舉行的授勳儀式及大型酒會，劇組別出心裁地移師至香港迪士尼樂園酒店取景。該處標誌性的英式建築風格，配合外圍的偌大草地，完美呈現出這場口應有的莊嚴氛圍與上流氣派，足見幕後團隊選景的心思和智慧。