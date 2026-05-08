劉丹原來曾有「頂爺」稱號 擔心李家鼎情況：個心梗係唔舒服 (有片)

《愛．回家之開心速遞》 今日（8日）在將軍澳電視廣播城舉行「齊迎母親節」活動，劉丹、滕麗名、呂慧儀、單立文、樊亦敏、林淑敏、袁文傑、許家傑、林凱恩、羅樂林、陳俊霆、李偉健、焦浩軒、湯盈盈、張景淳、歐瑞偉、蘇恩磁、姚瑩瑩等一同出席，場面熱鬧。

滕麗名金像獎臨危受命 滕麗名早前首度入圍香港電影金像獎憑電影《尋秦記》角逐最佳女配角，雖然未有得獎，但滕麗名強調沒有失望，自言好開心可以參加這個大派對：「我都話參與已經當贏咗！同埋我覺得穿得靚靚，影咗咁多靚相都好開心。」當晚頒獎禮安排滕麗名與在《尋秦記》中飾演李斯的陳國邦拍檔揭曉最佳音響效果，她自爆原本並非她擔任頒獎嘉賓：「其實本來都唔係我嚟嘅，因為有個嘉賓突然病咗，咁就頂替嘅啫！」臨危受命的滕麗名被問到原本是那位頒獎嘉賓時，她反一反眼說：「我唔知喎！」

對於拍檔李泳豪與父親李家鼎的家事成為全城熱話，呂慧儀指豪仔一直有開工，但未來幾日就不用錄影，問到對方情緒如何，她表示：「佢OK嘅，其實佢OK，因為我知道佢好成熟、好穩重，同埋做嘢嘅時候就做嘢，所以冇乜特別需要人擔心，佢會照顧好自己，佢會照顧好佢爸爸同埋佢老婆，我覺得已經夠啦！」丹爺認識鼎爺多年，問到對方跟大仔李泳漢父子關係決裂，丹爺一臉難過答：「唉…個心梗係唔舒服，唔使講啦。特別係，其實我同鼎爺大家都差唔多年紀，我大佢幾歲咋，喺呢個時候遇到啲咁嘅嘢，的確係幾心煩，咁都冇辦法，總之我都會托你哋啲行家幫我問候鼎爺，因為我都好耐冇見佢，更加冇撞到豪仔，希望佢他一切放鬆啲、精神啲，因為我睇相佢最近好似憔悴咗好多，希望佢精神一返。」呂慧儀亦希望鼎爺加油，不要被分擾影響。