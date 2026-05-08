李泳漢聲稱高中未畢業拒搵工要鼎爺供養 曾參選認大學讀政治系鬧學歷羅生門

李家鼎（鼎爺）與大仔李泳漢的家事風波持續發酵，鼎爺公開錄音除揭露兒子苛索惡行，更意外掀起一場學歷疑雲。45歲的李泳漢在錄音中拒絕搵工，不斷壓榨父親金錢，並激動駁斥：「快啲搵份搵份，我高中畢業都冇，我幾多歲？45歲，出去做鎖售員都唔請。」言下之意，學歷太低無法就業，理直氣壯要老父供養。
赴美留學獲軍校取錄
然而，李泳漢過往對外宣稱的學歷版本卻完全不同。他出身名校喇沙小學及聖保羅書院，曾有報道指他16歲赴美求學，並獲美國西點軍校取錄受訓成為教官，後來因母親施明反對而放棄，最終修畢當地Community College的大專課程。其後，他本欲升讀大學政治系，只因施明希望他留港才未決定去向。
參選自稱大學修政治
2011年，李泳漢與人民力量合作參選區議會選舉，當時他受訪大談政治抱負，親口表明：「以前喺大學讀書都係修讀政治學，所以並唔係突然間對政治有興趣。」2016年，他再以獨立身份出戰立法會九龍西選舉，四出落區爭取支持，更曾埋怨父親不給選舉經費，全程未曾提及學歷不足的問題。
從西點軍校取錄、大學修政治系，到今日在錄音中自稱「高中畢業都冇」，李泳漢的學歷版本前後矛盾，立即引來網民質疑，究竟當年參選時講真，還是如今向父哭窮時講真？相信只有他本人最清楚。