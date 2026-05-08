李泳漢聲稱高中未畢業拒搵工要鼎爺供養 曾參選認大學讀政治系鬧學歷羅生門

李家鼎（鼎爺）與大仔李泳漢的家事風波持續發酵，鼎爺公開錄音除揭露兒子苛索惡行，更意外掀起一場學歷疑雲。45歲的李泳漢在錄音中拒絕搵工，不斷壓榨父親金錢，並激動駁斥：「快啲搵份搵份，我高中畢業都冇，我幾多歲？45歲，出去做鎖售員都唔請。」言下之意，學歷太低無法就業，理直氣壯要老父供養。

赴美留學獲軍校取錄

然而，李泳漢過往對外宣稱的學歷版本卻完全不同。他出身名校喇沙小學及聖保羅書院，曾有報道指他16歲赴美求學，並獲美國西點軍校取錄受訓成為教官，後來因母親施明反對而放棄，最終修畢當地Community College的大專課程。其後，他本欲升讀大學政治系，只因施明希望他留港才未決定去向。