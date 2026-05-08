生化危機｜新版《生化危機》秋天回歸恐怖根源 喪屍炸彈從天而降勁震撼 (有片)

Sony Pictures重啟由電玩改編而成的經典電影《生化危機》（Resident Evil），全新版本將於今年9月登上大銀幕，由《宿劫》（Barbarian）、《凶器》（Weapons）鬼才導演碩克卻格（Zach Cregger）親自執導及編劇，新版《生化危機》將摒棄以往的超級英雄套路，帶領觀眾回到最初、最純粹的恐懼原點。

起用《凶器》男星演出

由美娜祖華維茲（Milla Jovovich）主演的《生化危機》電影系列相當經典，Netflix於2022年上架劇集版《生化危機》卻劣評如潮，由於反應太差，當時已表明一季玩完，決定不會製作第二季。

至於今次全新電影版《生化危機》，故事由全新視角出發，由《凶器》男星奧斯汀艾布斯（Austin Abrams）飾演的醫務速遞員Bryan作主線，講述Bryan在一個再平凡不過的夜晚，意外捲入一場令整個城市崩潰的恐怖浩劫。在失去法律與秩序的混亂夜晚，他必須在喪屍與生化怪物橫行的圍城中展開一場永無止境的生存賽跑。電影強調「非典型英雄」的無助感，面對突如其來的生理與心理極限挑戰，Bryan必須在混沌中拼死尋求一線生機。