炎明熹新歌唱出獨有少女感 出動羊駝拍MV難掩興奮

炎明熹（Gigi）今年初以《風旅》開展加盟 Sony Music 後的新篇章。步履不停的她，於今日（5月8日）推出全新單曲《Colors in the Air 原色》，早前Gigi 於頒獎禮上與姜濤合唱此曲，為樂迷帶來驚喜，掀起全城熱話。新作與《風旅》的風格截然不同，其充滿少女感的旋律與節奏展現出只屬於炎明熹的獨特色彩，帶領樂迷窺探她的另一面向。
形容新歌充滿色彩
新歌由James Wu與Psyche Ng聯手作曲，旋律本身帶有青春、跳脫中帶點俏皮的感覺，配合Gigi的演繹碰撞出獨有的少女感。對於這首新作，Gigi表示這首作品帶給她前所未有的新鮮感：「佢同《風旅》好唔同，同我以前有節奏感嘅歌都有好大嘅分別！我第一次聽已經好鍾意！」Gigi形容《Colors in the Air 原色》的旋律讓她感受到豐富的色彩、傳遞積極正面的能量，希望樂迷都能與自己一樣喜歡這首作品。
表達現時內心世界
《Colors in the Air 原色》鼓勵大眾遵從自我、拒絕被外界定義。Gigi認為不論是歌詞與旋律都充分表達現階段「炎明熹」的內心想法。監製Edward Chan談及新歌時亦認為作品能將他腦海中Gigi的形象展現予樂迷：「呢首歌我覺得無論喺演繹方式定係歌本身想帶出嘅意義上都好係我印象中嘅Gigi。」Edward補充道，這首歌展現了Gigi過去作品中較少觸及、更貼近日常生活且真實的一面，他呼籲樂迷用心傾聽，感受這份專屬於炎明熹最純粹且不加修飾的「原色」。
錄音方式又Chill又驚
Gigi提到今次錄音與以往大為不同，這次的新體驗更讓她內心百感交雜。為了捕捉新歌那種鬆弛的氛圍，令Gigi在錄音時亦能馬上進入狀態，監製Edward讓她手持咪高峰，隨意坐於錄音室地上錄音。Gigi笑言：「雖然想點坐就點坐、點唱就點唱好Chill，但一聽到（Edward）話個咪（咪高峰）係等同一架二手名車嘅價錢，而且仲要買唔返嘅時候就即刻好驚！」雖然如此，Gigi的發揮依然精準，最終僅用了兩日便將作品錄好，且令製作團隊十分滿意：「我希望大家都會鍾意啦！」
與Gigi生日密切相關
談到MV拍攝，Gigi笑言最擔心的莫過於天氣。拍攝當日一度陰雲密布，所幸天公造美，外景拍攝順利搶在大雨前完成。除了Gigi擔綱MV主角，製作團隊更找來羊駝與小雞參演。一向喜愛小動物的Gigi談到這些演出對手時難掩興奮情緒，更笑指自己因牠們差點影響拍攝過程：「我係一個好鍾意小動物嘅人，本身現場要影一啲無表情嘅相，但見到佢哋我嘴角係完全壓唔住！」關於MV的構思，背後還藏著一段有趣的小故事。導演透露，起初對於是否在MV中加入動物元素仍猶豫不決，直到發現Gigi的通訊軟件頭像是一隻可愛的羊，才讓他拍板定案。Gigi笑言：「雖然羊駝係羊駝，但都係『羊』，而我自己用羊做Icon（頭像）係因為自己係白羊座，所以有少少覺得好有緣份。」除羊駝與自己星座有關外，Gigi補充到自己生肖是屬雞，亦彷彿剛巧與MV中有出現的小雞有著某種連結，十分有趣。