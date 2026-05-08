炎明熹新歌唱出獨有少女感 出動羊駝拍MV難掩興奮

炎明熹（Gigi）今年初以《風旅》開展加盟 Sony Music 後的新篇章。步履不停的她，於今日（5月8日）推出全新單曲《Colors in the Air 原色》，早前Gigi 於頒獎禮上與姜濤合唱此曲，為樂迷帶來驚喜，掀起全城熱話。新作與《風旅》的風格截然不同，其充滿少女感的旋律與節奏展現出只屬於炎明熹的獨特色彩，帶領樂迷窺探她的另一面向。

形容新歌充滿色彩

新歌由James Wu與Psyche Ng聯手作曲，旋律本身帶有青春、跳脫中帶點俏皮的感覺，配合Gigi的演繹碰撞出獨有的少女感。對於這首新作，Gigi表示這首作品帶給她前所未有的新鮮感：「佢同《風旅》好唔同，同我以前有節奏感嘅歌都有好大嘅分別！我第一次聽已經好鍾意！」Gigi形容《Colors in the Air 原色》的旋律讓她感受到豐富的色彩、傳遞積極正面的能量，希望樂迷都能與自己一樣喜歡這首作品。

表達現時內心世界

《Colors in the Air 原色》鼓勵大眾遵從自我、拒絕被外界定義。Gigi認為不論是歌詞與旋律都充分表達現階段「炎明熹」的內心想法。監製Edward Chan談及新歌時亦認為作品能將他腦海中Gigi的形象展現予樂迷：「呢首歌我覺得無論喺演繹方式定係歌本身想帶出嘅意義上都好係我印象中嘅Gigi。」Edward補充道，這首歌展現了Gigi過去作品中較少觸及、更貼近日常生活且真實的一面，他呼籲樂迷用心傾聽，感受這份專屬於炎明熹最純粹且不加修飾的「原色」。