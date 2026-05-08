陳庭欣分手五個月仍未走出情傷 自爆聽一首歌淚崩：總會有人出現 可能遲啲

港姐陳庭欣（Toby）日前到新城廣播接受李有毅（Ben）與兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson『Chur』到行》錄音訪問，去年宣布與拍拖8年的富商男友楊振源（Benny）分手的Toby，親口承認至今仍未完全走出情傷，更自爆聽歌時會忍不住流淚，明顯對舊情難以釋懷。

Toby在節目中大方談及感情生活，毫無迴避：「依家嘅感情生活其實所有人都知，真係好公開，依家係處於單身狀態，我係去年年底分開嘅，到依家都有四、五個月時間。」她坦言分手後的心情並非完全沒有影響：「你話心情會唔會完全100%冇事？係唔會嘅。」Toby同時選播了中國歌手向思思歌曲《總會有人》，並分享自己第一次聽到這首歌的經過：「有一次坐朋友架車，佢都唔係故意播畀我聽，佢喺playlist播咗呢首歌，我問佢首歌叫咩名，我覺得呢首歌嘅歌詞好好。」她續說：「可能呢個人唔啱，總會有呢個人出現，未必係早出現，可能係遲出現。」她更自爆：「嗰時我聽住都會流淚，所以好鍾意呢首歌。」