愛‧回家｜吳大強原來仲有合約 吳偉豪爆老竇日日行程滿滿

日前有報道指吳大強已被無綫旗下的「TVB Music Group」（TMG）及TVB的藝人官網除名，疑已離巢。今日吳偉豪出席《愛‧回家之開心速遞》宣傳時，表示爸爸只是完了當時參加《中年好聲音》的合約，已跟無綫簽了新約。他說：「佢同TVB仲有約，跟公司簽了新一份合約。」

對於有報道指爸爸入行之後工作很多，吃不消，他指爸爸在參賽時比較忙及辛苦，至於工作量就一直沒變。他說：「佢自己出邊都有朋友，都有好多應酬，又會接下啲商演去唱歌登台，我覺得佢係好鍾意自己keep住有嘢做，唔想俾自己停，所以佢會爭取做好佢。佢都仲係做緊啲自己好鍾意嘅嘢，我唔會覺得佢係辛苦，反而係好享受！（有無聽佢話攰？）無聽過！」他說：他坦言次見爸爸一日走三場，自己也關心會否太辛苦，但吳大強表示好享受，最緊要他開心。