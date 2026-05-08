愛‧回家｜吳大強原來仲有合約 吳偉豪爆老竇日日行程滿滿

日前有報道指吳大強已被無綫旗下的「TVB Music Group」（TMG）及TVB的藝人官網除名，疑已離巢。今日吳偉豪出席《愛‧回家之開心速遞》宣傳時，表示爸爸只是完了當時參加《中年好聲音》的合約，已跟無綫簽了新約。他說：「佢同TVB仲有約，跟公司簽了新一份合約。」
對於有報道指爸爸入行之後工作很多，吃不消，他指爸爸在參賽時比較忙及辛苦，至於工作量就一直沒變。他說：「佢自己出邊都有朋友，都有好多應酬，又會接下啲商演去唱歌登台，我覺得佢係好鍾意自己keep住有嘢做，唔想俾自己停，所以佢會爭取做好佢。佢都仲係做緊啲自己好鍾意嘅嘢，我唔會覺得佢係辛苦，反而係好享受！（有無聽佢話攰？）無聽過！」他說：他坦言次見爸爸一日走三場，自己也關心會否太辛苦，但吳大強表示好享受，最緊要他開心。
問到今年母親節如何慶祝，他表示媽咪不在港，月中回來便會全家一齊食飯，之後看有甚麼節目再陪下她。他表示跟媽咪相處較似朋友，會拖手搭下膊頭，而爸爸比較嚴肅些。談到吳偉豪手上有三劇未播出，他料今年會播出，暫時未有入劇組安排。談到TVB的《女神配對計劃2》會招募求愛勇者，他表示5位女神條件很好，自己沒有信心及能力參與，寧願把機會讓給其他有能之士。他又笑謂自己最愛的仍是周嘉洛。
提起周嘉洛與戴祖儀日前貼出合唱歌後獲網民大讚合襯，他說：「我都覺得佢哋好襯！我哋三個由《回歸》開始合作，我已經覺得佢哋好有火花，佢哋轉數非常之快！可以一輪嘴，一人一句，冇人可以插咀，佢哋兩個之間嘅能量都好相似，佢哋兩個嘅螢幕效果都令到人睇到好舒服。」