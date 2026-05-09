鈴木愛理7月首辦香港個唱 巡演進駐黃埔地標

℃-ute及Buono!前成員鈴木愛理，上月迎來32歲生日，日前她正式宣布將於7月26日首度在香港舉辦個人演唱會《SUZUKI AIRI LIVE 2026 ||:Bias by us:|| in Hong Kong》！曾身為早安家族成員，以歌唱實力與時尚魅力深受fans歡迎，本次巡迴將在夏季空降香港黃埔，並於具備獨特郵輪造型的「黃埔號」地標場地TIDES開唱。

自8歲加入早安家族（Hello! Project）以來，鈴木愛理被譽為「早安家族史上最強歌姬」。℃-ute 在2017年解散後，她以個人歌手身份正式出道，推出單飛專輯並成功登上日本武道館開唱。近年她更因演唱動畫《輝夜姬想讓人告白》主題曲《DADDY ! DADDY ! DO ! 》及熱門洗腦歌《最強的推！》在社交平台引發話題，她同時身為時尚雜誌專屬模特兒與熱門節目的主持，也讓她成為當代全方位藝人。