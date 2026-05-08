XG原定7.31香港演出惹爭議 宣布改期延至8月初開show

由六名女成員及一位非二元性別者組成的七人日本組合XG，出道4年，以韓國作為活動據點，前日（6日）官方公布XG將於7月31日舉行世界巡迴演唱會「XG WORLD TOUR: THE CORE」香港站，然而近期中日關係惡化，表演日期在引發內地網民與粉絲爭議。

時隔兩天，XG今日在官方平台宣布已更改香港演唱會日期為8月2日，地點同在亞博10號展館，XG官方微博亦有發文公布消息，並寫：「香港場演出時間調整為2026年8月2日（星期日）舉辦。其餘演出及售票信息保持不變。不便之處，敬請諒解。」XG香港場票價共分六種，最平HKD$699到最貴HKD$2,199，門票下周開售。

「XG WORLD TOUR: THE CORE」首站早前於日本登場，反應熱烈，橫濱、大阪、名古屋等多場演出均告售罄。巡演將帶來團體最受歡迎且耳熟能詳的歌曲《LEFT RIGHT》與《WOKE UP》，以及新歌《HYPNOTIZE》和《ROCK THE BOAT》，之後將陸續前往曼谷、馬尼拉、香港及台北開show。