楊樂文大讚《IT狗2.0》夠前瞻性 小儀笑森美疑似搞錯日子嗌good show

由MIRROR的楊樂文（Lokman）、阮小儀、梁仲恆、王耀祖、胡麗英、倪秉郎等主演的舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》今晚展開頭場演出。一眾演員在開場前拜神祈求一切順利。Lokman坦言有少許緊張，幸好早上進行總彩排，現時心定了一些，現時斯待公眾反應。今日Lokman留鬍鬚，他表示會留足18場，會叫導演、造型師看如何修輯。小儀指他的鬍鬚長得很快，Lokman笑謂18場後可能留得好長。

小儀表示編劇寫的劇本很啜核，有些感動位會觸動到大家，大家看的時候盡量笑、盡量喊，釋放自己的情緒。她又稱自己彩排時，其中一段談及家人，內容說出自己心聲，當場也忍不住哭了出來。Lokman坦言有時會俾一些對白擊中自己的死穴。

談到今次不少圈中好友送上花籃祝賀，小儀更收到劉德帶、草蜢的花籃，她說：「草蜢我就送得多啦，佢哋送俾我就very surprise！至於劉華就好有心，基本上每一次搞騷佢都會支持我哋。（森美呢？）佢兩公婆嚟睇，我好驚佢老人家記憶有啲差，我已經安排咗兩個朋友同佢哋一齊睇。點解我驚呢，因為森美尋晚同我講good show，我就驚！哈哈！」她又指老公會跟朋友入場支持，但不會是首場。