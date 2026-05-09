麥明詩認10A名稱為囝囝帶來壓力 同老公計劃生多個

麥明詩相隔近7年重返無綫，為她有份主持的TVB全新節目《AI時代，未來實習生》宣傳，她表示很開心可以見回很多同事，今次主持節目以家長身份與陳展鵬、陳山聰及賴慰玲拍攝，途中有很多交流，像工作上如何跟照顧小朋友取得平衡，整個過程都很有意思享受。
她稱今次合作是機緣巧合，不論是公司、客戶及監製一直也有聯絡，「今次都係一個好好嘅契機，一嚟已經好耐冇拍嘢，而家拍下都係好嘅，可以溫故知新，唔好令自己冇咗對鏡頭嘅能力，亦都係可以討論一個我好關注嘅議題就係教育。可以同咁多位前輩合作，呢個機會好值得！」
她直言留意AI發展，工作上也用到AI，「自己都唔想咁快被時代淘汰，所以都用好多AI去幫輕自己，會花好多啲精神去研究新嘅AI程式。尤其是當諗到小朋友，呢個議題俾多我好多思考嘅空間，亦都會啟發我去湊小朋友會培養啲乜嘢。」
由於麥明詩有「10A」的外號，同時也會令外間對她的囝囝寄予厚望，會否擔心做成壓力，她直認擔心，「我自己都會有一啲控制唔到嘅期望，我都會去反思，唔好擺太多想法落去。同一時間，外面對佢有一啲想法係無可厚非嘅，自己只可以幫輕下佢，盡量令佢有一個正常嘅成長環境，同埋都會考慮去到某一個年紀比佢去外國讀書，希望佢係一個冇爸爸媽媽幫嘅地方去學習獨立。」她提到自己的成長環境，令她學會獨立，所以無論發生什麼事都好，也好好相信自己可以處理得到，不用依賴某一些人。
問到會否不捨得小朋友到海外升學，她笑言一定不捨得，所以會考慮生多幾個，自己也有跟老公商量，「我哋兩個都好投入去湊小朋友呢件事，我覺得生多一兩個都可以嘅，當然好多朋友同我講為一個搞得掂，1+1係大於2，俾咗好多警告我！我就拭目以待啦！」
她表示想生多一個先，之後再想其他。她坦言現時適應湊小朋友生活，可能到小朋友入學時又有另一番體會。
談到她的工作，她表示有不少東西要兼顧，「自己都喺教育上邊建立緊一啲事業，我好多時間，但個好處係都係關於教育，關於我仔仔嘅事，兩樣都係互相幫助，我嘅經歷又可以令我諗吓教育係可以點樣做，所以都唔會有好大情緒問題，最緊要睇吓自己俾幾多期望同埋要求，我就覺得條路仲有好長，唔可以急於一時要達到目標，一步一步嚟。