麥明詩認10A名稱為囝囝帶來壓力 同老公計劃生多個

麥明詩相隔近7年重返無綫，為她有份主持的TVB全新節目《AI時代，未來實習生》宣傳，她表示很開心可以見回很多同事，今次主持節目以家長身份與陳展鵬、陳山聰及賴慰玲拍攝，途中有很多交流，像工作上如何跟照顧小朋友取得平衡，整個過程都很有意思享受。 她稱今次合作是機緣巧合，不論是公司、客戶及監製一直也有聯絡，「今次都係一個好好嘅契機，一嚟已經好耐冇拍嘢，而家拍下都係好嘅，可以溫故知新，唔好令自己冇咗對鏡頭嘅能力，亦都係可以討論一個我好關注嘅議題就係教育。可以同咁多位前輩合作，呢個機會好值得！」

她直言留意AI發展，工作上也用到AI，「自己都唔想咁快被時代淘汰，所以都用好多AI去幫輕自己，會花好多啲精神去研究新嘅AI程式。尤其是當諗到小朋友，呢個議題俾多我好多思考嘅空間，亦都會啟發我去湊小朋友會培養啲乜嘢。」 由於麥明詩有「10A」的外號，同時也會令外間對她的囝囝寄予厚望，會否擔心做成壓力，她直認擔心，「我自己都會有一啲控制唔到嘅期望，我都會去反思，唔好擺太多想法落去。同一時間，外面對佢有一啲想法係無可厚非嘅，自己只可以幫輕下佢，盡量令佢有一個正常嘅成長環境，同埋都會考慮去到某一個年紀比佢去外國讀書，希望佢係一個冇爸爸媽媽幫嘅地方去學習獨立。」她提到自己的成長環境，令她學會獨立，所以無論發生什麼事都好，也好好相信自己可以處理得到，不用依賴某一些人。