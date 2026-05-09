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娛樂
出版：2026-May-09 09:00
更新：2026-May-09 09:00

阮小儀為病重愛犬擔心到喊 孖楊樂文演舞台劇 獲子華神Eason捧場 公開邀張栢芝觀賞

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《關於那隻龜回魂的故事》首演順利完成，觀眾反應熱烈。(娛樂組攝)

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由MIRROR的楊樂文(Lokman)、阮小儀、梁仲恆(阿炳)、王耀祖、胡麗英、倪秉郎和阮韻珊等主演的18場舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》，昨晚(8日)於演藝學院大劇院開鑼。不少圈中人包括「雙神」子華神、歌神陳奕迅(Eason)、柯煒林、森美和阿正(黃正宜)、蘇文濤、邱彥筒、陳海寧、何洛瑤(Sica)、梁祖堯、彭秀慧、卓韻芝、鄧濤、伍詠詩、張蔓莎、張蔓姿、伍詠詩、黃溢濠、梁禮彥，還有《IT狗2.0》大家庭的簡君晉導演、岑珈其、凌文龍、陳漢娜和周祉君等，均有捧場。

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楊樂文獲讚準備充足

舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》由阮韻珊主演兼編劇、陳焯威執導，故事從一隻家傳老龜的「回魂夜」展開，講述牠如何引領甩皮甩骨的一家人踏上回家之路，演員互動火花十足，爆笑連場亦有感動位，觀眾笑聲此起彼落。首場演出結束後，眾演員和導演陳焯威齊齊謝幕，王耀祖搞笑話趁頭場演出要爆料，隨即請演員輪流爆料，Lokman發揮隊長本色，再三問觀眾套劇好唔好睇，獲觀眾齊聲答「好睇」後，「好睇係咪要介紹俾朋友睇？」接著他認真表示，感恩遇上warm的劇本、warm的團隊，「大家都互相依靠，好信任大家，全程好放心，所以係非常幸福同溫暖，希望都感染到大家。」其間獲頭巾兵團(fans暱稱)獻花。王耀祖就大讚Lokman排戲前準備非常充足，「我哋講咩佢就做咩，永遠都say yes，係一個好叻嘅演員！」

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呼籲零劇透宣傳

舞台劇有不少爆笑驚喜位，以一首經典歌曲劃㘣滿句號。小儀就呼籲觀眾向朋友推介，不忘叮囑觀眾不要劇透。她自言深深感受團隊的愛，彼此如同一家人，她感觸哽咽，「尤其是我喺7個禮拜經歷太多嘢，我隻狗仔唔適服，佢而家仲喺醫院，總之唔樂觀。但最緊要愛同家人。」王耀祖亦呼籲若觀眾看後有感動，或再次想起家人，就多向身邊朋友推介，「我希望剩下17場，能呼籲張栢芝嚟睇。」阮韻珊和小儀補充，「同埋可唔可以唔提首歌，淨係話個show好睇。」

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最後一眾演員化身sales，以另類「植入廣告」形式介紹舞台劇周邊產品，阿炳和王耀祖就搞笑地拉高褲腳露出襪子，推鎖「龜襪」，Lokman更爆衫推銷黑Tee，引來哄堂大笑。

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