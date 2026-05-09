阮小儀談愛犬病況擔心到喊 孖楊樂文演舞台劇 獲子華神Eason激讚 公開邀張栢芝入場

由MIRROR的楊樂文(Lokman)、阮小儀、梁仲恆(阿炳)、王耀祖、胡麗英、倪秉郎和阮韻珊等主演的18場舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》，昨晚(8日)於演藝學院大劇院開鑼。不少圈中人包括「雙神」子華神、歌神陳奕迅(Eason)、AK(江𤒹生)和Alton(王智德)、柯煒林、森美和阿正(黃正宜)、蘇文濤、邱彥筒、陳海寧、何洛瑤(Sica)、梁祖堯、彭秀慧、卓韻芝、鄧濤、伍詠詩、張蔓莎、張蔓姿、黃溢濠、梁禮彥，還有《IT狗2.0》大家庭的簡君晉導演、岑珈其、凌文龍、陳漢娜和周祉君等，均有捧場。子華神和Eason對演出讚口不絕，子華神形容是「好Warm、好感人，但又好幽默、好好笑，同埋好專業」的演出，他大爆：「Eason坐喺我隔籬，佢係不停咁笑，亦都有感動嘅時候。」

黃子華大讚《關於那隻龜回魂的故事》是一部「好Warm、好感人，但又好幽默、好好笑，同埋好專業；完全冇悶場！Very good！Exceptionally good！一氣呵成！」他更笑言：「Eason坐喺我隔籬，佢係不停咁笑，亦都有感動嘅時候。」Eason擺出流淚手勢，笑指自己確實被劇情感動到眼濕濕，「套劇好寫實咁講家庭關係，家人之間會單單打打，但其實大家都好愛大家。」他續指劇情充滿驚喜：「好有趣，個Twist好正！」

楊樂文獲讚準備充足 舞台劇《關於那隻龜回魂的故事》由阮韻珊主演兼編劇、陳焯威執導，故事從一隻家傳老龜的「回魂夜」展開，講述牠如何引領甩皮甩骨的一家人踏上回家之路，演員互動火花十足，爆笑連場亦有感動位，觀眾笑聲此起彼落。首場演出結束後，眾演員和導演陳焯威齊齊謝幕，監製兼演員的王耀祖(阿祖)感謝觀眾支持：「因為冇你哋就冇劇場！我哋做咗一個關於家庭嘅Show，但我自己最開心係，我哋真係得到一家人。」他搞笑話趁頭場演出要爆料，隨即請演員輪流爆料，Lokman演終日黐飲黐食、得過且過的表弟，卻是陪伴姨丈和家傳之龜小陸最多的人。

他發揮隊長本色，再三問觀眾套劇好唔好睇，獲觀眾齊聲答「好睇」後，「好睇係咪要介紹俾朋友睇？」觀眾齊聲答好。他感恩遇上warm的劇本和團隊，「大家都互相依靠，好信任彼此，全程好放心心挨左挨右。我覺得今次排練同演所以係非常幸福同溫暖，希望都感染到大家。」其間獲頭巾兵團(fans暱稱)獻花。王耀祖就大讚Lokman排戲前準備非常充足，「我哋講咩佢就做咩，永遠都say yes，係一個好叻嘅演員！」

「細細佬」抱病留醫 小儀相隔13年再度踏上舞台劇舞台，飾演表面事事逞強，內心卻藏着不為人知的秘密的大家姐，，與阿祖上演多場既惹笑又動人的爭吵戲碼。她分享時更一度哽咽：「好難得遇到一個咁有愛嘅團隊。初時以為係接到一份工作，做做下先發現原來呢個唔係工作，而係返咗一個屋企。」她亦透露愛犬「細佬佬」身體抱恙，現時仍然留院觀察：「唔知呀，總之情況唔樂觀，但最緊要係愛，同埋家人。」阿祖亦指：「屋企人同寵物，其實就係我哋做呢個Show嘅原因。因為我哋覺得佢哋好重要，所以希望可以將呢個喜劇、呢個故事，同更多人分享。」