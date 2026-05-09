愛‧回家｜李芷晴奪焦浩軒螢幕初吻 兩個太熟唔尷尬最想瘋狂鬧交

李芷晴在《女神配對計劃》配對失敗之後，重返《愛・回家之開心速遞》，並與焦浩軒組成全新螢幕情侶，深受觀眾歡迎，不少粉絲更是希望二人可以假戲真做，在現實中也能成為真實情侶。上月播出二人親吻一幕，甜度爆晒標，他們昨日（8日）出席宣傳時，焦浩軒表示今次是他首次拍kiss戲，李芷晴奪去對方的螢幕初吻，但二人直言太過好朋友，所以一點尷尬也沒有。

焦浩軒被問到感受時，在旁的李芷晴即打眼色著他不要亂說話，非常搞笑。他說：「係榮幸可以同女神有親密嘅接觸，我想多謝導演喺拍之前已經brief我哋，佢事前已經俾咗我哋睇想要有啲咩嘅效果同感覺，佢想點拍，我哋嗰日準備充足，加上我哋識咗好多年，完全唔會有尷尬嘅感覺！」他們表示因為大家已經是認識多年的好朋友，所以成為CP的時候不會感到特別的尷尬、緊張，大家默契好一點，而且可以講下笑。焦浩軒又提到拍攝當日，李芷晴帶來薄荷糖給他，令他不禁反問甚麼意思。

談到他們頗受觀眾歡迎，這對CP會維持多久，二人希望希望不要太快「分手」。李芷晴指焦浩軒在鏡頭前不停讚美她，但私下是經常整蠱她，焦浩軒直認不諱，並謂：「佢個人又大方，唔會嬲人嘅女仔，唔小氣，轉數又比較快！」李芷晴即指從來沒有聽過對方不停讚，焦浩軒說：「我淨係會喺鏡頭前面讚！哈哈哈！」

想不停鬧交

李芷晴說焦浩軒雖然「把口衰啲」，但「好專業，幾照顧身邊啲人」。她稱自己曾拍過一次咀戲，但跟對手不是太熟會感到不知如何是好，和他卻拍得很放心。問到他們想在戲中有哪些情節，他們希望可以拍到情侶有拗撬的場口，最好可以鬧交戓互打。焦浩軒更笑謂想打李芷晴很久，到時會NG幾次。

早前有網民笑李芷晴哨牙，她回覆網民表示很喜歡自己的牙，芷晴感謝有不少網民也讚她的牙齒很好。焦浩軒即指她的牙很齊很好，可以找她拍牙膏廣告，並稱二人可以用CP身份接不同廣告。