大仔李泳漢出招反控李泳豪軟禁阿爸 鼎爺求救聲帶曝光：我唔行得出去！

李家鼎的家族爭產風波日日有新發展，昨日鼎爺公開錄音力數大仔李泳漢將他當成「人肉提款機」，細仔李泳豪則表態會照顧父親，並已將財產等事務交由律師處理。今日（9日）大仔李泳漢立即出招還擊，發放多條影片及聲帶，指控細佬夫婦軟禁父親兼全面掌控財產，令這場家族糾紛愈演愈烈。
鼎爺被軟禁
李泳漢向傳媒提供錄音及影片，指去年六月鼎爺曾向他求救，稱被李泳豪兩公婆禁足家中，連網上銀行密碼也被更改，身上無錢可用，懇求大仔送飯。當李泳漢趕到父親住所，鼎爺因懼怕被細仔夫婦發現而不敢踏出家門，李泳漢只能隔着門與父親對話：「點解你要咁聽佢講？係咪你唔聽佢話又要罰錢呀？啲錢轉晒佢Account呀？咁佢日日罰你都得㗎喎！佢根本搵藉口嚟攞你錢，同搶冇分別，你加佢名唔係等於Approve佢咁轉錢，咁係詐騙行為，我依家叫你行出嚟，你Stay喺度就愈多麻煩。」鼎爺隨即表示：「我唔行得出去㗎，（你畀人軟禁咗喺自己間屋度？）係呀！係呀！（邊個軟禁你？）咪你細佬，（即係李泳豪？）係呀，（同埋台灣婆？係咪佢兩公婆？）差唔多啦。」
斥父親講大話
除了人身自由受限，李泳漢又公開多條錄音，指控細佬與其太太Agnes對父親言語侮辱。其中一段聲帶中，李泳豪斥鼎爺經常說謊：「你最叻㗎啦，擘大眼講大話，講嘢冇公信力，事實擺在眼前，一毫子都冇嘅人（指李泳漢），唔係你畀係邊個畀呀？你真係侮辱人哋嘅智慧，你會唔知？你乜都話唔知㗎啦！」另一段錄音則聽到李泳豪嘲諷父親的為人處世：「我雖然就唔知你同我阿叔、姑姐係點樣相處，但到今日點解你哋咁唔Friend，我已經睇在眼內，心裏有數，或者你哋大家都有問題，但你都係好有問題，三叔有一句好啜核：『你老竇呀一世夠運！』講完㗎啦，其實真係喎，依你咁樣做人方法，唔係畀人打就唔會喺呢行撈。」
新抱掌控財務
至於 ，李泳豪太太Agnes，李泳漢指她不僅威脅鼎爺就範，更全面接管其財政大權。錄音中鼎爺說：「佢（Agnes）一入嚟閂窗閂玻璃，你唔好嘈，唔好郁呀，一郁我就嗌救命，嗌非禮（條女呀？李泳漢問）係呀。」在財務掌控方面，Agnes對鼎爺的開支管束極為嚴苛，每筆消費都要經她過目批准：「記住呀，你整車都要攞單，我要睇一睇張單上面幾多錢，先可以畀你。」她更逐項清算鼎爺的生活使費，指他胡亂花錢：「燈油火蠟水電一個月都唔會超過3萬，你唔好同我扮嘢喇，你所有啲數，我哋都同你計咗㗎，你自己都寫過出嚟，你每3日就半隻雞，你淨係鍾意食蒸雞，咁可以用幾多錢呀？你又唔出街，你呢個月使多咗錢，就係買多咗個手提電話，因為你自己掟爛咗部手提電話，你冇其他消費，總之，聽清楚16萬6千幾，就係你7月至11月嘅生活費。」
Agnes更在聲帶中教訓鼎爺要為自己的財務行為負責：「我老公細個你點教佢㗎，畀你咁多就係咁多，你自己想用就自己想辦法，咁如果你冇錢仲碌卡，就要自己負責喇，你唔好唔記得咗，你嗰日趕趕趕，趕出去想撳錢，跟住你撞車呀，連個天都唔畀你做呢件事，你自己諗清楚。」李泳漢強調自己從未取過父親分毫，反而李泳豪已從父親戶口提取三百多萬元。這場家庭恩怨隨着錄音曝光愈揭愈醜，兄弟關係決裂之餘，鼎爺晚年景況更令人擔憂。