大仔李泳漢出招反控李泳豪軟禁阿爸 鼎爺求救聲帶曝光：我唔行得出去！

李家鼎的家族爭產風波日日有新發展，昨日鼎爺公開錄音力數大仔李泳漢將他當成「人肉提款機」，細仔李泳豪則表態會照顧父親，並已將財產等事務交由律師處理。今日（9日）大仔李泳漢立即出招還擊，發放多條影片及聲帶，指控細佬夫婦軟禁父親兼全面掌控財產，令這場家族糾紛愈演愈烈。 鼎爺被軟禁 李泳漢向傳媒提供錄音及影片，指去年六月鼎爺曾向他求救，稱被李泳豪兩公婆禁足家中，連網上銀行密碼也被更改，身上無錢可用，懇求大仔送飯。當李泳漢趕到父親住所，鼎爺因懼怕被細仔夫婦發現而不敢踏出家門，李泳漢只能隔着門與父親對話：「點解你要咁聽佢講？係咪你唔聽佢話又要罰錢呀？啲錢轉晒佢Account呀？咁佢日日罰你都得㗎喎！佢根本搵藉口嚟攞你錢，同搶冇分別，你加佢名唔係等於Approve佢咁轉錢，咁係詐騙行為，我依家叫你行出嚟，你Stay喺度就愈多麻煩。」鼎爺隨即表示：「我唔行得出去㗎，（你畀人軟禁咗喺自己間屋度？）係呀！係呀！（邊個軟禁你？）咪你細佬，（即係李泳豪？）係呀，（同埋台灣婆？係咪佢兩公婆？）差唔多啦。」



斥父親講大話 除了人身自由受限，李泳漢又公開多條錄音，指控細佬與其太太Agnes對父親言語侮辱。其中一段聲帶中，李泳豪斥鼎爺經常說謊：「你最叻㗎啦，擘大眼講大話，講嘢冇公信力，事實擺在眼前，一毫子都冇嘅人（指李泳漢），唔係你畀係邊個畀呀？你真係侮辱人哋嘅智慧，你會唔知？你乜都話唔知㗎啦！」另一段錄音則聽到李泳豪嘲諷父親的為人處世：「我雖然就唔知你同我阿叔、姑姐係點樣相處，但到今日點解你哋咁唔Friend，我已經睇在眼內，心裏有數，或者你哋大家都有問題，但你都係好有問題，三叔有一句好啜核：『你老竇呀一世夠運！』講完㗎啦，其實真係喎，依你咁樣做人方法，唔係畀人打就唔會喺呢行撈。」