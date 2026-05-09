李泳豪認錄音屬實但被斷章取義 親解忟爆李家鼎狂俾錢大仔

自施明離世後，李家鼎的家庭爭產風波愈演愈烈。繼鼎爺早前公開錄音斥李泳漢苛索金錢，李泳漢今晨（9日）向傳媒發放多段錄音反擊後，李泳豪今日又接受其他傳媒訪問，逐點回應哥哥指控，並開腔談及被指取走鼎爺340萬存款一事。
斥泳漢斷章取義
對於錄音中對父親語氣惡劣，李泳豪坦承那些對話屬實，但強調是被有心人「一節節」抽出剪輯來抹黑他。他解釋當時動氣，全因鼎爺不斷給錢李泳漢，多次勸阻無效才引發父子衝突，他直言：「嗰輪我老竇攞錢攞得太勁，講又唔聽，咁一定忟。大家為件事，睇你（李泳漢）攞錢攞到老人家咁，梗係忟，說話一定唔好聽。」他續指：「啲錄音一節節，有啲係講我阿叔啲嘢，家事又攞出嚟，唉！你又唔解釋嗰200萬，鑊鑊都係咁，佢Skip晒就隊人，你話我錯，你仲錯！」
為妻Agnes解畫
有關太太Agnes逐項清算鼎爺使費、5個月花逾16萬6千元的錄音，李泳豪為愛妻辯護，指當時父親帳目極度混亂，每次都是幾十萬元地拿出去，夫婦倆覺得一個老人家無理由使費如此驚人，才被逼逐條數核對清楚，他強調全因講極唔聽才會忟，就是這麼簡單。至於，鼎爺在錄音中聲稱遭Agnes威脅「閂窗閂玻璃」，若反抗便「嗌非禮」，李泳豪強烈否認，直斥指控子虛烏有：「真係要證明點閂窗嗌非禮，冇發生過點解釋？！」對於被指控掌控鼎爺戶口並私吞340萬元，李泳豪斷然否認，並要求哥哥拿出真憑實據，不要再空口無憑地死咬他不放。