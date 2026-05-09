李泳豪認錄音屬實但被斷章取義 親解忟爆李家鼎狂俾錢大仔

自施明離世後，李家鼎的家庭爭產風波愈演愈烈。繼鼎爺早前公開錄音斥李泳漢苛索金錢，李泳漢今晨（9日）向傳媒發放多段錄音反擊後，李泳豪今日又接受其他傳媒訪問，逐點回應哥哥指控，並開腔談及被指取走鼎爺340萬存款一事。

斥泳漢斷章取義

對於錄音中對父親語氣惡劣，李泳豪坦承那些對話屬實，但強調是被有心人「一節節」抽出剪輯來抹黑他。他解釋當時動氣，全因鼎爺不斷給錢李泳漢，多次勸阻無效才引發父子衝突，他直言：「嗰輪我老竇攞錢攞得太勁，講又唔聽，咁一定忟。大家為件事，睇你（李泳漢）攞錢攞到老人家咁，梗係忟，說話一定唔好聽。」他續指：「啲錄音一節節，有啲係講我阿叔啲嘢，家事又攞出嚟，唉！你又唔解釋嗰200萬，鑊鑊都係咁，佢Skip晒就隊人，你話我錯，你仲錯！」