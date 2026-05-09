農夫最好笑演唱會紅館首演請Twins張繼聰站台 麥玲玲驚喜化身「Hip Hop Queen」

農夫二人組陸永與C君挾「全香港最好笑嘅演唱會」之名，以出道廿年搞笑功力，為7千名觀眾帶來一場笑聲不絕，全晚氣氛由頭帶到尾，全場熱血沸騰，high到炸裂，昨晚（8日）的紅館演唱會首場，獲容祖兒、俞琤、丁子高、Lolly Talk、JFFT成員等圈大人到場支持。

演唱會開場，二人「只露個頭」從耕地佈置中現身，已引爆首個笑彈。陸永抵死笑言：「全香港最好笑嘅演唱會呀嘛，最好笑係呢度㗎啦，你哋張飛咁平，我哋個升降台係升到呢度㗎。」C君隨即接力自嘲：「其實係好事嚟，因為我下身唔係好好睇，我老婆都唔睇㗎。」全場爆笑聲未落，二人隨「砰」一聲由升降台飛彈而出，氣氛瞬間被推上第一個高潮。觀眾全體站立，跟著一連串Hip Hop Medley（《同伴》、《冇你就冇我》、《心跳回憶》、《跟隊唔該》、《全民皆估》、《娛樂圈殺人事件》、《韓國勁舞權》、《中佬先係寶》、《Dream Girl》、《難得咁人齊》）由頭唱到尾，紅館即時化身巨型派對。