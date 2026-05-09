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娛樂
出版：2026-May-09 13:40
更新：2026-May-09 13:40

農夫最好笑演唱會紅館首演請Twins張繼聰站台 麥玲玲驚喜化身「Hip Hop Queen」

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演唱會開場，農夫「只露個頭」從耕地佈置中現身，已引爆首個笑彈。

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農夫二人組陸永與C君挾「全香港最好笑嘅演唱會」之名，以出道廿年搞笑功力，為7千名觀眾帶來一場笑聲不絕，全晚氣氛由頭帶到尾，全場熱血沸騰，high到炸裂，昨晚（8日）的紅館演唱會首場，獲容祖兒、俞琤、丁子高、Lolly TalkJFFT成員等圈大人到場支持。

演唱會開場，二人「只露個頭」從耕地佈置中現身，已引爆首個笑彈。陸永抵死笑言：「全香港最好笑嘅演唱會呀嘛，最好笑係呢度㗎啦，你哋張飛咁平，我哋個升降台係升到呢度㗎。」C君隨即接力自嘲：「其實係好事嚟，因為我下身唔係好好睇，我老婆都唔睇㗎。」全場爆笑聲未落，二人隨「砰」一聲由升降台飛彈而出，氣氛瞬間被推上第一個高潮。觀眾全體站立，跟著一連串Hip Hop Medley（《同伴》、《冇你就冇我》、《心跳回憶》、《跟隊唔該》、《全民皆估》、《娛樂圈殺人事件》、《韓國勁舞權》、《中佬先係寶》、《Dream Girl》、《難得咁人齊》）由頭唱到尾，紅館即時化身巨型派對。

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驚喜浪接浪

有農夫就當然少不了麥玲玲！今次他們更請來當今香港Hip Hop界的重量級代表Novel FergusHip Hop詩人PetPet Shawn，加上玄學天后麥玲玲化身「Hip Hop Queen」。玲玲大師一升台，全場瞬時進入狂歡狀態，掌聲、歡呼聲、尖叫聲交織成一首「人聲交響樂」，high爆全場！

演唱會中段農夫重磅宣布2025 年已成立公司「農作天下」，上演一場7千人參與的「剪綵開張」。C君自豪笑稱：「呢間公司作為行業老字號，早喺2025年已經成立。」陸永加碼爆料：「成立短短九個月，公司佔地幾百呎，已經增設咗電動垃圾桶，佢仲識自己包垃圾㗎！」二人更笑指準備邀請古天樂、梁朝偉、周潤發簽約加盟，C君一本正經表示：「不過仲未去傾過。」全場即時笑到「噴飯」。之後他們更下台帶領全場觀眾齊齊為新公司砌燒豬、剪綵，祝農作天下，風生水起，笑口常開！笑聲、掌聲、歡呼聲震天！緊接開張儀式，「農作天下」宣布，10月會有新搞作，送俾所有結咗婚嘅人！由人妻集團呈獻，農夫x張繼聰 「人夫集團」！張繼聰即以「人夫集團」身份現身，與農夫換上罕見西裝合唱《我連婚都夠膽結》，全場再度點燃高潮，現場熱血沸騰。未待掌聲停下，唱《學海無涯》時，Twins驚喜竟從舞台升出，與農夫合唱經典金曲《士多啤梨蘋果橙》，觀眾情緒瞬間「進入大癲」！陸永向剛新婚的阿Sa連聲恭喜，阿Sa笑住回應：「多謝多謝....我哋頭先喺台下面睇好high呀，好好笑！」C君即笑言：「話咗你哋fan meeting搵我做MC，你要還㗎啦！」阿Sa打趣道：「估唔到咁快要還嘛！」全場笑聲不絕。二人又大讚阿嬌專程飛返香港撐場極有義氣，C君更搞笑補刀：「你知唔知，我幾多朋友知我哋開紅館特登走呀，仲係移民嗰種！」最後Twins衷心祝福：「農夫好嘢，繼續支持佢哋。」

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演唱會在全場大合唱《舉高隻手》中圓滿落幕，整晚笑聲、掌聲、歌聲響遍紅館。由《富甲天下》、《粒粒皆辛苦》、《重新找到你》到《地獄見》、《日出而作》等合共30首經典作品，農夫用行動證明「全香港最好笑」既笑得瘋狂、玩得盡興，更真心滿載。

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農夫「全香港最好笑演唱會」歌單

Song 1 富甲天下

Song 2 同伴

Song 3 冇你就冇我

Song 4 心跳回憶

Song 5 跟隊唔該

Song 6 全民皆估

Song 7 娛樂圈殺人事件

Song 8 韓國勁舞權

Song 9 中佬先係寶

Song 10 Dream Girl

Song 11  難得咁人齊

Song 12  風生水起       

Song 13  我連婚都夠膽結  

Song 14  偉大航道       

Song 15  456 Wing       

Song 16  粒粒皆辛苦  

Song 17  重新找到你  

Song 18  學海無涯       

Song 19  歡迎玩謝我

Song 20  掟爛個電話

Song 21   我只係茄哩啡

Song 22   地獄見

Song 23   I believe U can fly

Song 24   上善若水

Song 25   狼狗羊

Song 26   日出而作

Song 27   眠眠

Song 28   今日我係乜都唔會做

Song 29   Rap Along Song 

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Song 30   舉高隻手

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