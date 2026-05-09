玄彬憑《韓國製造》封百想視帝sweet爆放閃 老婆孫藝珍台下舉手機開心狂拍

年度盛會《第62屆百想藝術大賞》昨晚（8日）於首爾COEX盛大舉行，玄彬憑串流平台Disney+原創劇《韓國製造》勇奪視帝，擊敗柳承龍、朴珍榮、李俊昊、池晟，繼青龍獎影帝後再度稱帝，獲得電視部門最佳男主角殊榮，愛妻孫藝珍也開心拿起手機狂拍珍貴時刻，為老公得獎感到驕傲。玄彬上台時多謝支持劇集的觀眾和拍攝團隊，又特別多謝妻兒，他說：「多謝現在坐在前面的老婆藝珍，還有我心愛的兒子，說聲我愛你們，謝謝你在我在拍攝的時候在背後支持我。」而失落視帝的柳承龍憑《金部長的夢想人生》捧走最高榮譽的「大獎」。

最佳女主角方面，朴寶英以《未知的首爾》封后，她眼濕濕表示，在《未知的首爾》中總是很羨慕他人的人生，朴寶英坦言一直很討厭競爭，當看到其他演員的才能，讓她覺得不想落後，但一直以來的努力終於造就了今天的自己，並向現場所有演員致敬。

柳承穆與林秀晶分別憑韓劇《金部長的夢想人生》及《下流大盜》奪得最佳男、女配角，林秀晶因母親在4個月前離世，她沉重說：「一切事物都在流動，但我的世界好像完全靜止了，現在得到了這個獎，好像是媽媽叫我不要繼續這樣下去，謝謝爸爸和弟弟，我會多向他們表達我的愛。」《暴君的廚師》上位男星李彩玟勇奪最佳男新人，他特別多謝信任他的導演及女主角潤娥，最佳女新人則由《愛麻夫人熱映中》的方效潾獲得。