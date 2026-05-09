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娛樂
出版：2026-May-09 18:27
更新：2026-May-09 18:27

肥媽鬧爆李泳漢唔做嘢 知道養仔養好耐呼籲李家鼎放手 (有片)

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肥媽今日到將軍澳出席《中年好聲音4》的18強宣傳活動。 (娛樂組攝)

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肥媽今日到將軍澳出席《中年好聲音4》18強宣傳活動，當問到有沒有關心李家鼎時，她表示鼎爺非常瘦，「好陰公！」並指鼎爺一直為子孫操心，她已著鼎爺要放手，「我知道佢又要養個仔，又要養啲孫好耐。我叫佢放手，我話養大啲仔女，兒孫自有兒孫福，幫得到當然幫，無理由攬哂上身！佢哋都應該自己要做啲應該做嘅嘢！」

肥媽表示自跟鼎爺合作開始，已經知道「一路都養緊，我哋個個都知，佢又養緊啲孫，又幫啲仔，未停過幫！」她續指鼎爺雖然從未提過，但大家都知鼎爺的情況，「我哋都同佢講，你唔好孭哂上身啦，你放手啦！佢就會話『好難嘅！』我哋做父母，幫到就幫，但迫到自己咁就唔應該！」她又提到看到報道提及李泳漢稱自己45歲找不到工作，肥媽更愈講愈勞氣並謂：「我六年班未畢業丫！係你唔做者，香港地點會搵唔到嘢做，你唔做，我都唔做啦！仲鬧話拎個屋契出嚟，吹咩，點講得出呢喺說話？係咪人嚟㗎？全世界聽完都覺得離譜，我唔信香港會有一個人聽完會話唔離譜。」

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肥媽表示鼎爺非常瘦，好陰公！ (娛樂組攝)

問到肥媽可會嘗試以長輩身份跟泳漢聯絡，她說：「有咩好傾呀？佢老竇講嘅都唔聽，我哋呢啲人根本唔需要同佢傾，我哋都唔係同一個範疇，我哋根本唔需要睬佢！」

她又隔空向鼎爺作呼籲：「大佬，你休息啦！你放手啦！隻手指有長短，有一個唔好，有一個好就得，你依家睇清楚啦！你點比都係唔夠嘅，我以為幫到佢就會感恩咩？會感恩就唔會咁講嘢！一個唔感恩嘅人，你理佢做咩啫？你夠薑咪拎間屋去按，我又唔信啦，間屋係寫佢名咩？佢就咁拎屋契就可以去按咩？我就唔識法律啦！」

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她表示跟鼎爺合作時，有時有合適的工作會給他，「佢做幾多錢都好，都係拎嚟貼！一個老人家食得幾多隻，點解要咁辛苦？佢81歲啦！大佬，放手啦！」

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