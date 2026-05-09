肥媽鬧爆李泳漢唔做嘢 知道養仔養好耐呼籲李家鼎放手 (有片)

肥媽今日到將軍澳出席《中年好聲音4》18強宣傳活動，當問到有沒有關心李家鼎時，她表示鼎爺非常瘦，「好陰公！」並指鼎爺一直為子孫操心，她已著鼎爺要放手，「我知道佢又要養個仔，又要養啲孫好耐。我叫佢放手，我話養大啲仔女，兒孫自有兒孫福，幫得到當然幫，無理由攬哂上身！佢哋都應該自己要做啲應該做嘅嘢！」

肥媽表示自跟鼎爺合作開始，已經知道「一路都養緊，我哋個個都知，佢又養緊啲孫，又幫啲仔，未停過幫！」她續指鼎爺雖然從未提過，但大家都知鼎爺的情況，「我哋都同佢講，你唔好孭哂上身啦，你放手啦！佢就會話『好難嘅！』我哋做父母，幫到就幫，但迫到自己咁就唔應該！」她又提到看到報道提及李泳漢稱自己45歲找不到工作，肥媽更愈講愈勞氣並謂：「我六年班未畢業丫！係你唔做者，香港地點會搵唔到嘢做，你唔做，我都唔做啦！仲鬧話拎個屋契出嚟，吹咩，點講得出呢喺說話？係咪人嚟㗎？全世界聽完都覺得離譜，我唔信香港會有一個人聽完會話唔離譜。」