向太怒轟細仔向佑姐弟戀對象 揚言不會認這個媳婦

向華強今年初自揭遺產分配上已跟「向太」陳嵐達成共識，所有遺產將成立家族基金，由向佐太太郭碧婷全權管理，兩個兒子向佐、向佑不會直接繼承財產，僅按每個月領取生活費，他解釋此舉是為防止兒子揮霍或受騙，並認為兩子都不適合理財，強調郭碧婷「守財可靠」！
向太為防止兩個兒子敗光家產，成立家族信託基金由新抱郭碧婷擔任管理者，形同掌握向家未來的「財政大權」。向太也提到細仔向佑的現任女友，指對方沒有帶給兒子正面影響，更是「讓兒子沉淪」的女友，若兩人日後結婚，她也不會認這個媳婦，表明：「這輩子都不會認！」又狠批：「我要這種女人做媳婦幹嘛？」
向太對郭碧婷十分寵愛，相反似乎不太滿意向佑的現任女友。向太透露向佑的女友年紀比兒子大，但兩人交往以來，向佑不僅沒有進步，反而變得愈來愈「躺平」，甚至開始不與家人聯絡，而且脾氣也變得暴躁。向太強調對於媳婦的標準並不看重長相或年紀，核心關鍵在於女方是否能帶領兒子走上正軌、激發男人的上進心，認為向佑的女友不但沒有帶給他正面影響，反而讓向佑變得消沉。向太更鐵了心表示，即使向佑堅持迎娶這位女友為妻，她也絕對不會承認對方的新抱身份，「你敢結婚我也不認。」同時也感嘆：「天下父母心，不管有錢沒錢，都不希望兒子跟這樣的人在一起，這是人之常情」。