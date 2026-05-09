向太怒轟細仔向佑姐弟戀對象 揚言不會認這個媳婦

向太近日提到細仔向佑的現任女友，揚言兩人結婚也不會認這個媳婦。

向華強今年初自揭遺產分配上已跟「向太」陳嵐達成共識，所有遺產將成立家族基金，由向佐太太郭碧婷全權管理，兩個兒子向佐、向佑不會直接繼承財產，僅按每個月領取生活費，他解釋此舉是為防止兒子揮霍或受騙，並認為兩子都不適合理財，強調郭碧婷「守財可靠」！

向太為防止兩個兒子敗光家產，成立家族信託基金由新抱郭碧婷擔任管理者，形同掌握向家未來的「財政大權」。向太也提到細仔向佑的現任女友，指對方沒有帶給兒子正面影響，更是「讓兒子沉淪」的女友，若兩人日後結婚，她也不會認這個媳婦，表明：「這輩子都不會認！」又狠批：「我要這種女人做媳婦幹嘛？」