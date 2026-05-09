李泳漢曾兩度指鼎爺偏心細佬 16年參選立法會報稱做演員

李家鼎的前妻施明離世，引爆一埸爭產風波，施明生前與大孖李泳漢一家同住九龍塘的涵碧別墅，泳漢聲稱手持該物業屋契，但物業的擁有權最後是由泳漢獨攬，還是跟泳豪一人一半仍有待揭曉。不過，令人震驚的是李泳漢曾稱大學選修政治科，如今竟稱中學未畢業，而他過去的工作經驗也是謎。
翻看當年的參選資料，李泳漢報稱是演員，2016參加立法會選舉時，他報稱其職業是演員及電影製作。李泳漢幕前工作並不多，在效力無綫期間多演閒角，去到2011年之後幕前工作近乎零。其後鼎爺因為《阿爺廚房》爆紅兼開餐廳，李泳漢自此表示到餐廳幫手更謂自己「由執碼、揸鑊及刀功都學。」
兩度提及呷泳豪醋
李泳漢跟鼎爺的關係亦相當微妙，2017年他曾接受訪問大談當父親的感受，當時外間已傳他跟鼎爺鬧不和。及後因為囝囝出世，他與鼎爺的關係踏入新里程碑，坦言成為人父後更理解爸爸的想法。對於跟老竇的關係，他在訪問中表示「一家人，打斷骨頭連着筋，我冇嬲過爸爸！爸爸錫細佬多啲，好細個嘅時候呷過醋，不過佢哋都係鍾意功夫，係夾啲！」這亦是他首度提及自己因為鼎爺跟泳豪比較親近而呷醋。當時李家鼎亦有一齊受訪，表示自己只望兒子三餐溫飽、有美好家庭，並謂：「泳漢生個孫俾我happy、泳豪教飄移，咁仲想點？唔係仔女有錢養你就好，多少唔緊要，係一份心意！」
2019年，李泳漢在另一訪問提到鼎爺是傳統大男人性格，小時候要他們學騎馬、學功夫。他續稱因為泳豪比較遺傳到鼎爺某方面的天分，所以一直覺得鼎爺比較疼惜弟弟，直至自己的小朋友出現，才令他找到一樣跟鼎爺相似的地方，就是喜歡下廚。
如今鼎爺傾向泳豪一方，看來並非一朝一夕之事。