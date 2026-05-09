李泳漢曾兩度指鼎爺偏心細佬 16年參選立法會報稱做演員

李家鼎的前妻施明離世，引爆一埸爭產風波，施明生前與大孖李泳漢一家同住九龍塘的涵碧別墅，泳漢聲稱手持該物業屋契，但物業的擁有權最後是由泳漢獨攬，還是跟泳豪一人一半仍有待揭曉。不過，令人震驚的是李泳漢曾稱大學選修政治科，如今竟稱中學未畢業，而他過去的工作經驗也是謎。

翻看當年的參選資料，李泳漢報稱是演員，2016參加立法會選舉時，他報稱其職業是演員及電影製作。李泳漢幕前工作並不多，在效力無綫期間多演閒角，去到2011年之後幕前工作近乎零。其後鼎爺因為《阿爺廚房》爆紅兼開餐廳，李泳漢自此表示到餐廳幫手更謂自己「由執碼、揸鑊及刀功都學。」