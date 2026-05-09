李泳豪公開完整錄音內容 再交代李家鼎被「軟禁」真相

施明離世之後，李泳漢繼續打造孝順仔形象，表示心痛老竇鼎爺的情況，更多次指控細佬泳豪軟禁、操控老竇，並連同「台灣婆」搾乾鼎爺的戶口。在鼎爺發布數段李泳漢的錄音後，泳漢亦向傳媒發布錄音，錄音顯示李泳豪兩公婆不僅對鼎爺態度惡劣，甚至掌控其銀行戶口及限制其人身自由。不過，錄音公開之後，不但網民，就連薛家燕出席活動時，也認為鼎爺應該是想避見李泳漢，才稱泳豪不讓他外出。

開聯名戶口計劃被泳漢破壞 李泳豪今午稱泳漢給傳媒的錄音是經過剪接，指「啲錄音一節節」，其後他公開完整錄音，並說出「軟禁」鼎爺的真相。他向傳媒表示鼎爺因為泳漢不斷的苛索而吃不消，儲蓄亦已見底，於是向他求助，於是他著鼎爺如果泳漢再找他，便「有咩推俾我就得」，所以當鼎爺被問是否遭泳豪軟禁，他便答出「係呀！係呀！」同時他又指出老竇其後又會偷偷供養泳漢，令他非常氣結。 對於泳漢曾指泳豪兩公婆更改老竇的銀行戶口資料，泳豪就提到鼎爺的200萬定期，一直被泳漢虎視眈眈，加上鼎爺每月用錢用得太誇張，於是建議開一個聯名戶口，幫他睇數，而該戶口是需要雙簽唔係單簽。他們亦簽了一份申請書，待200萬定期完成後便傳入聯名戶口，但最後被泳漢夫婦破壞計劃，令200萬定期成為泳漢的目標。

施明休養期間不停碌卡？ 泳豪又提到數月前鼎爺仍為施明繼續還卡數，令他非常憤氣，他指施明出事前的卡數，已由鼎爺清晒，惟施明出事之後，一個老人家在家休養，沒有碌卡的情況下，鼎爺竟然仍在為施明還卡數，他大感有問題，「好多嘢之後經法律去調查。搵會計師查，到時帳目一目了然。」 完成錄音公開 儘管聯名戶口計劃被破壞，泳豪與太太仍每月幫鼎爺打理帳目，發現鼎爺不時偷偷供養泳漢，而他為免被泳豪鬧，只好辯稱是「燈油火蠟水電費」。泳豪夫婦大感激心，續叫他不要講大話。李泳豪續公開完整的錄音，內容如下：

燈油火蠟水電一個月都唔會超過3萬，你唔好同我扮嘢喇，你所有啲數，我哋都同你計咗㗎，你自己都寫過出嚟，你每3日就半隻雞，你淨係鍾意食蒸雞，咁可以用幾多錢呀？你又唔出街，你呢個月使多咗錢，就係買多咗個手提電話，因為你自己掟爛咗部手提電話，你冇其他消費，總之聽清楚16萬6千幾，就係你7月至11月嘅生活費。 我老公細個你點教佢㗎，畀你咁多就係咁多，你自己想用就自己想辦法，咁如果你冇錢仲碌卡，就要自己負責喇，//因為你撳錢出嚟俾人//，你唔好唔記得咗，你嗰日趕趕趕，趕出去想撳錢，跟住你撞車呀，連個天都唔畀你做呢件事。//你自己諗清楚，總之我做新抱，我老公做細仔，淨係可以幫你睇住條數，你唔好講係燈油火蠟，你一個燈油火蠟都用唔到75萬，但你轉咗75萬俾人，你唔好再話冇，銀行statement黑字白紙印喺嗰度，除非銀行講大話，咁你可以告銀行，點解我戶口無啦啦少咗75萬唔合理，啲錢留返自己用。//