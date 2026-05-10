Netflix母親節電影《明亮燦爛的你》上架 復仇者「哨兵」路易斯布文爭贏男主角飆戲莎莉菲

在今年的母親節Netflix推出改編自暢銷小說的電影《明亮燦爛的你》（Remarkably Bright Creatures），描述一名70歲的寡婦Tova，繼丈夫過身和兒子Erik失蹤後，在水族館內當夜班清潔工，在夜深時常對著一隻年老的章魚Marcellus說話，並培養出獨特情誼。一次Tova因腳傷需要休息，水族館便聘請了年輕的Cameron當替工，後來二人更發展一段微妙友誼。導演Olivia Newman巧妙地把小說內每一章連串成為一部兩小時的電影，也能表達到生老病死，喜怒哀樂和友誼美麗的一面。 為《明亮燦爛的你》負責攝影的Ashley Connor和VFX的Chris Ritvo也功不可沒，導演Olivia在開拍前與攝影師Ashley在加拿大溫哥華到處取景，更研究如何在一個魚缸內利用不同的角度拍攝不同的畫面，Chris則努力創作一隻CGI章魚。

為宣傳母親節鉅獻，Netflix特別在Pacific Design Center內舉行首映和訪問主角莎莉菲（Sally Field）、路易斯布文（ Lewis Pullman）、導演Olivia、作者Shelby Van Pelt，而是次宣傳活動《am730》亦有派記者出席。 《明亮燦爛的你》作者Shelby表示：「我發夢也猜不到我的作品會引起大家的關注和吸引這麼多人的目光，得知莎莉菲一早已參加製作過程，令我更加放心。因為寫Tova這角色的靈感是來自我祖母，她一直熱愛社區工作和清潔，不幸在2017年去世了。」79歲老牌女星莎莉菲表示，當看到小說時己覺得這故事可發展成為一部電影，「我可說我很幸運在這階段還有能力去推動一個有趣的項目，我覺得大家在Covid和荷李活在罷工時，很多人均遭受到很多壓力，我看到這小說時令我很感動，提醒到我要跟別人聯絡、保持關係，於是我決定要找一個出色的劇作家去表達Shelby的觀點。」導演Olivia則表示很愛章魚這角色，覺得章魚很可愛和聰明，並透露：「這故事也令我十分之感動，因為我的父母也80多歲，我很珍惜我們的關係，也能感受到他們有時會感到寂寞。這故事能反映Tova和Cameron之間的友誼，可說是有一點複雜，把小說的神髓改編成電影也有點挑戰性。」

片中演Cameron—角的路易斯布文，近年加入MCU成為超級英雄角色「哨兵」，並確認參演年底上映的《復仇者聯盟5：末日降臨》（Avengers: Doomsday）。路易斯近年在影壇冒起，他表示未看過原著小說便立刻答應參加試鏡，因為十分恨與莎莉菲演對手戲，「試鏡和讀劇本也有時很多挑戰性，特別我沒看過小說，我也知道我只有20分鐘的時間跟莎莉見面，所以有點緊張。怎知那20分鐘很快便過了，我們也十分合拍和好玩，當我被錄用後，我立刻開始看Shelby的小說，也令我明白到故事中的Tova和Cameron之間的關係，和令人感到宇宙的確有些神秘力量。」路易斯說。