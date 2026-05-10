陳山聰改簽部頭約 囝囝同佘詩曼拍廣告無怯埸

陳山聰日前與陳展鵬、賴慰玲、麥明詩、Patrick Sir出席無綫新節目《AI時代，未來實習生》宣傳。活動上展示出囝囝做獸醫的圖片，他透露囝囝有點潔癖，見到要照顧的動物排糞時一度避開，及後山聰隔空鼓勵囝囝重返現埸，獲麥明詩讚山聰有威嚴的同時，亦不會令囝囝感難堪。

山聰透露家中沒有動物，當聽到囝囝Jaco表示要當獸醫時，大感驚喜，相信是在課堂或同學口中得知有獸醫這種職業。他表示今次跟Jaco拍節目之後，方知在港讀獸醫是很平，若囝囝繼續有興趣，便會栽培他當獸醫。Jaco早前同佘詩曼拍廣告，山聰表示很開心囝囝跟靚契媽一同拍攝，自己當日只是負責做助手斟茶遞水。他稱在家有教Jaco如何做，自己在現埸也有調教一下，其餘都是由Jaco自由發揮。

他又透露自己跟無綫於去年改簽部頭藝員合約，每年拍攝一部作品，如有合適劇集或工作便會回來，最近忙於籌備新一套馬來西亞賀歲片。他坦言非常傷腦筋，日日忙於開會。他直言去年拍了一套賀歲電影影響他很大，「真係開闊咗我嘅視野，因為好少接觸電影，唔止淨係做演員，而去做幕後工作更涉及決策，係學到新嘅嘢，對我將來嘅事業發展係好，希望可以陸續落去有多方面嘅發展，最緊要大家有工開！」