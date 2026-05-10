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娛樂
出版：2026-May-10 10:45
更新：2026-May-10 11:45

黃浩然愛上演舞台劇 踏入50歲成開鎖佬咩都試

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黃浩然、吳業坤、唐詩詠及楊詩敏出席樂施會活動。（娛樂組攝）

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黃浩然昨日（9日）與吳業坤、唐詩詠及楊詩敏（蝦頭）出席樂施會的「樂施米義賣大行動2026」，他透露自己向發哥跑會提到會出席這個活動，呼籲大家支持時，大家都一呼百應，他認為金額並不是最關鍵，最重要是大家那份心意。談到他最近忙於準備與杜小喬合作的《蝦子餅得了憂鬱症》及獨腳戲《Ko’s Coffee的最後一小時》，他不忘賣廣告說：「希望大家多啲支持，已經開始買飛！」

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他表示杜小喬一早認識，因為大家一齊去上一個台詞班。他續說：「我做舞台劇都係因為佢，前年我去睇佢嘅舞台劇最後一場演出，認識到一個製作人，之後就有演出舞台劇嘅機會。（有冇愛上演舞台劇？）簡直係正！觀眾嘅直接反應，我哋拍電視、電影嘅感覺好唔同，同埋知道冇得take two，要對自己嘅要求好高，同埋今次個舞台劇係講抑鬱症，希望可以同大家分享一啲溫暖嘅資訊，希望觀眾入嚟睇完都會覺得好正喎，好溫暖！」

談到他要同時準備兩部作品，會否兼顧不暇，他自覺踏入50歲之後似一個開鎖佬，不停將成就解鎖。「無論係舞台劇、獨腳戲，播係我未試過嘅嘢，之前係影歌舞劇，今次就演正劇，我係一個新嘗試。前排我又玩咗HYROX，之後又會同坤哥一齊玩毅行者，都幾好，都係一個成就解鎖，都幾好呀，可以鼓勵身邊嘅人作出唔同嘅嘗試。」

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原來坤哥拿手的肉餅飯是由黃浩然太太傳授。（娛樂組攝）

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