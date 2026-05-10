梁朝偉羅拔迪尼路相隔26年世紀重逢 親揭童年陰影演戲成情緒出口

影帝梁朝偉近日飛往美國紐約為新片《寂靜的朋友》(Silent Friend)宣傳，其間遇上偶像、奧斯卡殿堂級影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro），兩影帝相隔26年再次世紀合照。早前，梁朝偉在紐約林肯中心的放映會，罕有地在問答環節自揭憂鬱眼神源自破碎童年，童年時躲在被窩哭泣的孤寂與恐懼，並直言演戲成為他的自癒出口。現場他更幽默地「投訴」合作多年的王家衛。

梁朝偉的太太劉嘉玲在社交平台分享63歲的梁朝偉與82歲羅拔迪尼路的合照，寫道：「26 years later ，It’s magic when the Grandmaster meets the Raging Bull again. Robert, you are forever the BEST BEST BEST of the BEST」（26年後，「宗師」與「蠻牛」再次神奇重逢。羅拔，你永遠是最好中的最好），字裡行間充滿對丈夫欣賞，以及對羅拔迪尼路的尊敬。同時，嘉琴姐亦分享了梁朝偉與羅拔迪尼路26年前的合照，向來內歛沉靜的梁朝偉露齒笑，罕有地流露小粉絲追星的興奮與滿足感。《寂靜的朋友》將於5月14日在香港上映。

兩位影帝「識英雄重英雄」的重逢，非常難得。2018年梁朝偉成為首位榮獲「卓別靈電影人士藝術成就獎」的亞洲影星，當時羅拔迪尼路已盛讚梁朝偉是「亞洲的奇勒基寶」(Clark Gable of Asia)而梁朝偉也曾不止一次公開表示羅拔迪尼路是自己的偶像。他曾在接受陳冠希的訪問時提及，自己最愛的演員便是羅拔迪尼路及阿爾柏仙奴(Al Pacino)，並笑言他們是屬於自己那個年代的影星。

家庭破碎築心牆 另外，梁朝偉在紐約一場放映會問答環節，感性分享「憂鬱眼神」背後的童年陰影。他憶述兒時本是活潑好動，自從父母關係變差，經常在家裡激烈大吵，加上父親長期酗酒，令偉仔驚恐得不知所措，無助的他，惟有在晚上躲在被窩中裡垂淚，藉此宣洩內心的恐懼。為避免外界過度關注其家庭破碎，偉仔漸漸築起心牆，性格變得敏感和孤僻。猶幸他遇上了演戲，透過代入不同的角色，讓他找到一個安全的情緒出口，成為重要的自癒良方。