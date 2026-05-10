IT狗2.0｜張錦霞余逸思籲拎定紙巾睇結局篇 陳瑞輝為宏福苑災民fans送暖：只係做應該做嘅事

ViuTV劇集《IT狗2.0》自開播以來，在網上引起不少迴響，為迎接本星期結局周，一眾演員包括凌文龍、陳漢娜、余逸思、陳瑞輝 (Frankie)、張錦霞 (阿霞) 及鄧子超，昨日(9日)特別舉行巴士巡遊快閃活動，先後現身旺角及尖沙咀等鬧市，親手派發精美小禮物答謝觀眾支持。

陳瑞輝 (Frankie)與張錦霞 (阿霞) 和余逸思受訪，預告結局周將有「血流成河」的大場面，呼籲大家準備紙巾。Frankie今季演Never有更大發揮，研發3A遊戲卻被SheIT主席Emma(梁雍婷飾)以DEI原則恐嚇，迫埋牆角眼濕濕，差點連眼淚都流出嚟。他預告下周局面會扭轉，「同埋我諗諗吓仲有啲好大嘅場口都未見到…(即血流成河場面)。」

問到今次演Never的挑戰，Frankie表示，「最大嘅難題係Never俾人施壓迫害嗰陣，你要反擊，咁但係Never式嘅反擊又會係點呢？奈何對白、時間都有限，件事點都要盡快搞掂佢，而家嘅處理方法就係Never可以最快速處理到，即係唔轉彎抹角喇，自己都真係有感覺嘅，嚟啦！」談到他以旗下品牌產品，為大埔宏福苑五級火受災fans送暖，他低調回應，指發生不幸事件，相信大家都有感覺，他只是做多一步幫助人，「其實我自己都唔知會咁(有迴響)，只係做應該做嘅事，希望幫下人，自己舒服，大家開心就做好。」