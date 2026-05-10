胡楓95歲再登紅館挑戰健力士紀錄　陳淑芬：審核嚴格不容有失

新城知訊台《開心大派對》邀請胡楓（修哥）聯同「演唱會之母」陳淑芬（陳太）接受薛家燕、范振鋒及思敏訪問，大談將於6月7日舉行的《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，更透露今次演唱會亦申請「舉辦演唱會最年長華語藝人」健力士世界紀錄，認真威盡樂壇！ 適逢母親節，修哥一見到薛家燕和陳太，即率先送上母親節祝福，氹得大家笑晒口。修哥大讚家燕姐是一位「好偉大的媽媽」，多年來兼顧家庭與演藝事業非常不容易；同時亦稱讚陳太是「好叻的媽媽」，事業家庭兩兼顧，認真令人佩服，現場氣氛溫馨又熱鬧。

申請健力士世界紀錄 現年95歲的修哥即將六度踏上紅館舞台，消息一出即掀起搶飛潮。今次演唱會更獲超過48個主辦及支持單位參與，規模破天荒，陳太透露，今次最大目標之一，就是為修哥申請健力士世界紀錄，「申請了年幾兩年，終於成功申請在紅館舉行，挑戰『舉辦演唱會最年長華語藝人』呢個世界紀錄。」陳太更透露健力士審核極度嚴格：「他們要fact check全球紀錄，連觀眾人數、歌曲數量、演唱時間全部都有要求，不容易挑戰！」

一路行一路唱練氣

雖然95歲高齡，但修哥狀態依然fit爆，他透露於5月起正式「閉關」備戰演唱會，「非必要都不出席活動。」家燕姐即爆料，修哥平日超勤力練歌，而修哥更笑言自己在家中會一路行一路唱。提到今次演出，修哥直言要求不多：「我最高要求就是唱歌要唱得好，舞台、燈光、聲音全部交畀他們搞。」不過原來私下極度認真，連嘉賓歌曲key位都要逐首確認。 陳太又大爆今次演唱會「暗藏驚喜」，透露修哥將首次挑戰從未公開唱過的新歌，「他特登揀了以前登台從來冇唱過的歌，秘密練習中！」

為粉絲改下午場 今次演唱會特別安排於下午3時半開場，原來背後藏有修哥對粉絲的貼心考慮。他透露曾聽聞有長者觀眾睇完騷後，凌晨一點仍未搭到車返屋企，「我聽到好心痛，所以今次想大家可以早啲返去休息食飯。」 家燕姐亦大讚修哥一直非常照顧後輩，「佢人緣真係好好，又成日提攜新人，所以今次嘉賓全部都是粒粒巨星！」修哥即笑言回答：「你知道曬（嘉賓），我都不知！」場面搞笑。

破天荒台上擺十圍酒 除了演出內容，今次舞台設計亦成焦點。陳太透露，舞台規模極大，更會破天荒於台上擺放十圍，「所有主辦、嘉賓、贊助單位都會坐上台，肯定過百人！」她更笑言最大難題是安排座位，「最頭痛是人人都想坐靚位！」