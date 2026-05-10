李盛林牧師安息禮6月6日舉行 敬辭花牌帛金作為李啟言(阿Mo)醫療生活費

舞蹈員李啟言（Mo）於2022年7月在MIRROR紅館演唱會中，被下墜屏幕擊中脊椎致嚴重受傷，至今仍在接受治療；其父李盛林牧師一直透過代禱信更新兒子康復進展，惟李牧師上月(4月25日)病逝，享年71歲。昨晚(9日)李牧師的好友、家庭發展基金總幹事羅乃萱在社交平台公布，李牧師的安息禮定於6月6日早上10時半，在尖沙咀聖公會聖安德烈堂舉行，邀請各界一同緬懷他的一生，若市民送上帛金，將作為阿Mo的醫療生活費。

悼念：李盛林牧師 (1955-2026)

我們懷著沉痛的心情，宣告敬愛的李盛林牧師（Rev. Derek Li）於 2026 年4月25日安息主懷，享年 71 歲。

李牧師一生致力於宣揚福音、牧養信徒，並曾擔任神學院院長，培育無數後進。他以溫厚、謙卑的性格著稱，在面對人生極大考驗時，始終展現出堅韌不拔的信仰力量。如今他已卸下世上的勞苦，回到天父的懷抱中。

家屬將為李盛林院長舉行安息禮儀，誠邀主內弟兄姊妹及各界友人親臨，一同緬懷其豐盛的一生。

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【李盛林院長安息禮安排】