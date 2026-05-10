IT狗2.0｜凌文龍被古天樂氣場嚇窒屬真反應 笑談與AK邱士縉拍三角戀BL

凌文龍、陳漢娜(Hanna)和鄧子超受訪，小龍被問到與古天樂演對手戲的感受，他笑言：「最正係古生出場，擰過嚟望我，氣場好大，我嚇到跌落係自然發生。」他半說笑指，被古生叫「信狗」非常難受。他指網民都叫他做信狗，連他自己都分不清自己是凌文龍還是阿信，「「我見網上好多人話，喺小龍啲訪問，都好似係睇緊阿信咁…有人話凌文龍唔係演嘅，我都唔知點反應。我而家都懷疑自己嘅身份究竟係點，準備改身份證個名，凌念信咁啦…」問到阿信在結局篇是否開始「黑化」，小龍說：「可以話係有啲變化，係咪黑化就定觀眾定斷。」

談到網民對凌文龍演的阿信和陳漢娜演的蒙玲的一段情，會否開花結局甚關注，Hanna只回應：「我只能夠講蒙玲對阿信真係好好。」對於阿信跟Marcus(邱士縉飾）會否發展成BL，小龍大笑：「你真係想睇？你想睇Stanley啫？唔好我喇，我驚觀眾難受呀！」問到可會與Stanley和客串的AnsonKong江𤒹生、Stanley一齊拍三角戀BL，甚至將《IT狗》搬上舞台劇則可以考慮，呼籲金主爸爸支持。

Johnny仔由首季拒絕追逐銅臭的藝術家，本季變成印偽鈔的小畫家，掌管JJ園食大茶飯。自劇集開始宣傳以來，不少觀眾追問阿Lou周祉君及Johnny仔下落，此前導演簡君晋曾謂Johnny仔去了外國做披皮動畫，原來只是煙幕。

上周五番出Johnny仔跟阿信酒店「攤牌」戲，令不少觀眾看到心酸。鄧子超稱為守住Johnny仔的秘密，一直忍口，但觀眾熱情得到其家人開設的餐廳，問：「你個仔有冇份（演）呀？」鄧子超答：「你喺餐廳日日都見到我，咁你就知道有冇啦！」小龍說：「其實拍嗰陣嗰啲片段已經喺我哋腦裏面，知道呢兩兄弟嘅關係要咁樣形式完結，已經有嗰個情感喺度…」鄧稱戲裡戲外均視小龍為兄長，特別容易入戲，小龍卻說：「但我當你係我阿哥喎，係咪有啲嘢搞錯咗…」