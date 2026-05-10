農夫演唱會｜MC張天賦任嘉賓認小學開始迷上農夫 古天樂以老闆身份壓軸登場砌燒豬

唱畢後，農夫笑言邀請MC因為全香港只得他一個敢叫MC，名字勁Hip Hop！又大讚MC表現極具水準，陸永表示：「大家有無留意？我真係未見過有嘉賓可以Rap咁多，佢要求唔要提詞機。佢真係識我哋啲歌，我好肯定佢識過你哋（觀眾）。MC就笑住謙稱：「因為你哋話唱《學海無涯》，我就.......」陸永即搶答 :「就開始背喇。哈哈！」MC又自爆：「我真係細細個聽你哋啲歌大㗎！最早期我聽《我的野蠻女友》《奇蹟》，《韓國勁舞權》仲有《十年人事》、《十七年華》....好多好多。細個溫書嗰陣，我聽已經係DSE，我記得嗰時仲係小學，唔用正途去下載音樂，放入MP3入面聽㗎！你哋係我人生list上面其中一組人，我好希望可以嚟到你哋演唱會做嘉賓。係人都知，我做任何演唱會最緊要一定要提詞機，但今日我覺得你哋啲歌，如果我背唔到，就唔配上嚟做嘉賓！真㗎！所以我今日真係好開心，好少我做嘉賓係冇壓力㗎，呢度真係好歡天喜地。」全場再度報以熱烈掌聲，MC的真誠與實力贏盡全場歡心。

陸永大膽寸老闆

第二晚演唱會去到尾聲，正當觀眾以為最尾一首歌《高舉隻手》後圓滿結束，農夫卻再度殺大家一個措手不及。兩人所屬的公司「農作天下」，竟然在完騷後搬上舞台，舉行了一場極其隆重的「開張大典」。在觀眾的歡呼聲中，農夫邀出幕後「白武士」兼老闆古天樂，並一同上台切燒豬，令大家嘩聲四起，場面震撼又搞笑。

大螢幕上再度出現「農作天下」開將盛典後，向觀眾介紹，「你哋有冇發覺？農作天下，點解有「天下」兩個字？so fa so cool，又有個 「cool」字？我哋公司之前未公開做過開張大典，好似有啲嘢未完成，係今日咁開心嘅時刻，不如我哋全場一齊做一個開張儀式好唔好？有請我哋公司國際榮譽霸道總裁！」當舞台大門打開，古老闆登場，觀眾立即站起來歡呼。當古天樂站台便大讚全晚觀眾氣氛一流，幾乎全程企係到睇騷，他笑言：「我諗呢樣嘢係咁解：乜嘢叫棟篤笑？你哋帶俾佢哋歡樂，佢哋今日棟篤喺度支持你哋。」陸永即取笑老闆：「 我懷疑你呢段度咗三個禮拜，哈哈.....」C君：「拯救一間公司可能要白武士，但投資一間公司就要黑武士。多謝古老闆！老闆你驚唔驚我哋叫你嚟投資，將會係一個世紀大騙局？哈哈.....」古天樂就答：「多多支持，多多指教，今日香港需要開心歡樂！」繼而三人於台上一邊砌豬，一邊說：「風生水起，笑口常開。日後業務好唔好就唔知，一切交俾天命。」砌豬完畢，農夫兩人即拉著古天樂，認為他不可能單係砌豬咁簡單，隨即全場起哄。古天樂在農夫「半推半就」之下，戴起耳機，與農夫及全場觀眾一同合唱經典金曲《天命最高》！全場觀眾瘋狂尖叫，並且大合唱，將氣氛推向終極高潮。