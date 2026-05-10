黃淑蔓挑戰《唱錢》Monster歌《I Will Always Love You》過關 森美興奮過度跌落地

黃淑蔓正式接受挑戰前，Eric Kwok揚言：「我係質疑過，究竟有冇人可以成功搞掂呢隻歌呢？」並封該首歌為「一隻本來以為冇乜人可以成功到嘅歌。」

TVB節目《唱錢》昨晚（9日）嘉賓黃淑蔓（Feanna）成功打低超級Monster歌曲《I Will Always Love You》，三位主持森美、Eric Kwok（郭偉亮）及李茵彤（Desta）勁興奮瘋狂尖叫兼極速衝上台，森美更熊抱Eric Kowk，一度嗌得過激，見暈跌埋落地：「我嗌到見暈！」

黃淑蔓挑戰前亦坦言欠自信，皆因平時演唱「太有自己Version」。最終她以綜合成績93.8%成功挑戰Monster，獲森美、Eric Kwok讚不絕口，森美：「原本諗住去到Chorus當你贏」、「啲轉音你全部背得到晒」、「我跌落地嗰吓唔係玩架，係嗌到暈咗」，Eric Kwok：「抵你贏，因為你熟讀晒啲音」、「你話畀我聽呢個世界原來有希望」。黃淑蔓為觀眾贏得HK$30,000現金獎，她搞笑地叫媽咪「快啲撳掣」爭獎金。

獲封 新一代巨肺

黃淑蔓超卓的表現，獲網民洗版式正評：「呢個節目冇修音，完全係反映到歌手嘅真實水平，黃淑蔓真係新時代最好唱功嘅歌手之一」、「新一代巨肺」、「沉船沉到遇溺」等。