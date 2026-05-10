泰國女星Mild丈夫被揭性侵親弟 泰啤Singha太子爺喊住拍片指證胞兄獸行

泰國當紅女星Mild（Lapassalan Jiravechsoontornkul）去年嫁入豪門，丈夫是泰國啤酒商Singha（勝獅啤酒）的繼承人Hiso Pi，兩人在去年底才舉行盛大婚禮，近日勝獅啤酒卻驚爆家族醜聞，Hiso Pi被親弟Hiso Psi公開指控，哭訴自己從12至14歲的青少年時期開始，遭親兄多次性侵長達12年，事件震驚整個泰國。

母親知情未有理會

勝獅啤酒太子爺Hiso Psi昨日（9日）發布影片，控訴少年時代遭哥哥Hiso Pi多次性侵，持續時間長達12年，發生地點多數在家中，他稱持有哥哥親口承認性侵的錄音證據，並強調整個家族，包括母親均知情，可是卻沒有人為他施以援手。Hiso Psi揭露真相後，被母親直指忘恩負義，並以「破壞家族聲譽」為理由起訴，要求收回祖父遺留的數億元財產。

Mild禁叔仔出席婚禮

Mild丈夫Hiso Pi是勝獅啤酒繼承人，其弟Hiso Psi則是一位海洋保育家，Mild跟Hiso Pi交往七年於去年結為夫妻，目前Mild證實懷有身孕。據指，Hiso Psi曾在哥哥婚前多次聯絡Mild盼揭露真相，可是女方堅持照辦豪華婚禮，並禁止Hiso Psi出席其大婚。