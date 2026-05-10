楊思琦拜金指控獲平反 感謝留言籲唔使懺悔 不欲多談鼎爺爭産風波：大家放低啦

楊思琦今日與細仔Kody和母親出席三代同堂，現身深水埗出席母親節活動，互相獻吻和送花，場面溫馨。思琦表示囝囝已預備了5、6份禮物，暫時已收到4份，都是手繪畫和心意卡，她就㚊早跟母親吃飯慶伙祝，原本女兒卓穎 Krystal 會彈結他唱《媽媽真的愛你》，但臨時有活動缺席，不過今朝都有錫她一啖。她指大女喜歡彈結他和唱歌，相信今晚會在家唱歌作母親節禮物。

近日鼎爺一家爆出爭産風波，她早年與李泳豪拍拖時，曾與他們家同住，不少人表示要向她纖悔，因為她是最早發現李家有問題的人，並非是傳聞中的拜金女。她坦言自己在做直播時，也有網民留言提及事件，也有傳messages給她鼓勵，她非常感謝大家。她說：「我想講其實件事已經過咗好耐，起碼都15年，我都唔會再去記住，有得佢過去，大家都唔好成日睇啦，俾多啲空間佢哋，唔好討論咁多！」 對於大家表示如今是平反她當年的拜金指控，思琦說：「我覺得人大咗，成熟咗，有啲嘢係一種經歷。有唔同嘅人支持我，我都非常感謝，但在於呢個時間，我努力返自己嘅工作，照顧好家人，家人開心我就OK，其他嘅嘢我唔會花咁多時間。」

談到大家開po稱要向她纖悔，甚至表示待她開直播時，送出禮物，她說：「唔使！我見到有啲影片下面嘅留言，見到個個留言嚟支持，充滿正能量，多謝晒咁多位朋友，多謝！」

見鼎爺消瘦 關心身體狀況 其後楊思琦語重心長說：「有樣嘢我想講嘅，大家都好留意呢個新聞，我淨係希望鼎爺近排真係消瘦咗好多，希望佢老人家身體健康，照顧好自己，其他嘅嘢我無乜特別去補充，我希望佢可以照顧好自己身體，健康最緊要！」 問到這麼多年後，才獲得平反是否太遲？她表示沒有想太多，「人大咗，時間一眨眼就過去，而家都15年啦，都冇諗過時間過得咁快！」她坦言自己不像傳媒般緊貼事件，希望這個母親節，大家可以共聚天倫之樂，最重要是身體。

談到李泳漢的態度，她表示不宜評論，再問到當年泳漢打泳豪，她說：「都咁耐嘅事，大家放低啦！（佢為人有無變過？）Err⋯⋯我諗⋯⋯大家返去好好慶祝母親節，大家母親節快樂！」