古天樂孖宣萱亂入試食Party 現身麥當勞率120人大合唱

為慶祝二人代言的將軍漢堡系列，再添全新成員「王者將軍漢堡」，麥當勞昨晚於金鐘海富中心旗艦店(金鐘海富麥當勞)舉行「麥當勞App用戶專享：王者將軍漢堡優先試食Party」。古天樂及宣萱亦驚喜現身，與現場120位有份試食的粉絲互動，二人走入人群自拍及即席開金口唱歌，率全場大合唱《無時空之戀》。

香港麥當勞強勢聯乘古天樂及宣萱，掀起全城「將軍與玉子」熱潮。二人首度合作推出合唱歌《無時空之戀》MV，上線4天內突破100萬觀看次數，至今更已錄得超過210萬views，反應熱烈。

宣萱介紹全新「王者將軍漢堡」時，鬼馬地笑指自己是「玉子」，古生則是「豬柳」，惹笑的「豬柳玉子」論令台下笑聲不斷。她更大讚新包「王者將軍漢堡」好味。

古生心情亦High爆，主動走入人群與粉絲互動，更順應民意與宣萱即席合唱！雖然二人僅開金口唱了幾句，但全場熱情的粉絲已默契十足地齊齊接力「大合唱」整首歌曲，場面震撼又感動。

談到拍廣告的趣事，兩位老拍檔繼續大放笑彈。古生盡顯幽默本色，竟主動「加戲」要求司儀追問他：「點解會喺𨋢度食薯條咁搞笑㗎？」身旁的宣萱亦立即和應，笑指電梯內進食的鏡頭拍攝非常自然順利，只拍了「兩Take」就完成，盡顯二人與林峯的默契與專業。