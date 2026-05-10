鄭秀文啟德個唱終極加場5.11公售 限定3場一身飛債

Sammi表示《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》，主要沿用澳門場rundownzxad

樂壇天后鄭秀文(Sammi)首次於啟德主場館舉行的《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》，原定7月10日至11日兩場門票被秒殺，終極加開7月12日尾場，門票將於明早5月11日公開發售。Sammi坦言觀眾反應熱烈，相當鼓舞，但無法再加場，「因為我哋book場地嘅時間好有限，向前向後加都冇可能，只能夠加到呢一場。」

合共3場演唱會一票難求，Sammi坦言一身「飛債」，為撲飛而頭痛。「的確好多朋友搵我買飛，但我冇辦法滿足晒所有朋友，因為cut飛情況都好嚴重，始終座位有限，亦要預留門票公開發售，至於會唔會有睇massage恐懼症？咁又未至於，但事實票務情況係相當緊張，亦有好多朋友同歌迷留言話買唔到飛，見到佢哋好失望，希望5月11日加場門票公開發售嘅時候，大家可以好幸運、好順利買到飛啦！我唯一可以做，係應承大家，會盡力做好呢個show，我嘅第一次啟德演唱會，會全力以赴，同埋見到大家對呢個演唱會咁大力支持，俾咗好大嘅力量同好正面嘅鼓舞，我一定會做好自己。」

上月完成兩場吉隆坡站演唱會，Sammi展開了十天的休假，笑言每次回想與台下吉隆坡站觀眾互動的快樂，都有種令她「飄吓飄吓」的感覺，身體在休息，但思想上仍然亢奮，她說：「呢十日假期，我不斷有諗啟德show嘅細節同內容，因為完咗啟德，仲有好多工作要做，所以呢十日嘅小叉電非常重要，體力亦恢復得唔錯，最緊要係食咗好多自己好想食嘅嘢，例如肥膩同煎炸嘢，所以呢10日相當之享受。」叉滿電，返回工作崗位，Sammi每日都盡全力積極備戰，「由於呢個係You&Mi演唱會亞洲區終站，會沿用番上次澳門站嘅rundown，有睇過嘅人都好鍾意，所以啟德站會用番呢個rundown去出發，但會喺既有嘅內容入面，一啲細節、鋪排上會有所提升，所以呢個係我俾自己同埋團隊嘅一份功課。」